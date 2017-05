Reduceri eMAG: Oferte bune la început de weekend

Weekendul se apropie, iar asta înseamnă că avem câteva reduceri eMAG de care poți profita chiar acum, pentru un mic cadou de final de săptămână.

Oferte eMAG: Aparat foto digital Sony Cyber-Shot DSC-HX300

Sony Cyber-Shot DSC-HX300 oferă un zoom optic imbatabil, de 50x, astfel încât să ajungi cât mai aproape de subiectul pe care vrei să îl fotografiezi. Zoom-ul digital oferă imagini clare până la 100x. Camera foto are un senzor de 20,4MP și poate oferi imagini cu rezoluții de până la 5184 x 3888 pixeli. Dacă vrei să filmezi, DSC-HX300 te ajută și la acest capitol, oferind posibilitatea de filmare Full HD. Camera foto are o reducere de 24% în acest moment și poate fi găsită AICI.

Reduceri eMAG: Telefon mobil Samsung Galaxy A5 (2017)

Samsung Galaxy A5 (2017) e un telefon pe care te poți baza chiar și dacă-l scapi în apă, datorită certificării IP68. Dincolo de acest aspect, smartphone-ul are specificații bune, având un procesor octa-core, de 1,9GHz, dar și 3GB de memorie RAM. Ai 32GB de spațiu de stocare, dar și un slot de card microSD, unde mai poți adăuga alți 256GB la stocare. Camera foto vine cu un senzor de 16MP și poate înregistra videoclipuri la rezoluție Full HD, iar bateria are o capacitate de 3000mAh. Mai multe detalii despre telefon, care în actualele reduceri eMAG are un discount de 13%, găsești AICI.

Oferte eMAG: Tabletă Samsung Galaxy Tab E T561

Tableta Samsung Galaxy Tab E T561 este extrem de portabilă, fiind mai subțire decât un caiet, dar specificațiile nu lasă de dorit; tableta are un ecran de 9,6 inci la rezoluție de 1280 x 800 pixeli, iar camerele foto au senzori de 5MP, respectiv 2MP. Tableta are 1,5GB de memorie RAM și un procesor quad-core, de 1,3GHz. Dacă spațiul de stocare nu mai este suficient, slotul de card microSD te poate ajuta cu până la 128GB. Noile oferte eMAG îți oferă un discount de 20% la tableta Samsung Galaxy Tab E T561, iar mai multe detalii găsești AICI.