Reduceri eMAG: Oferte bune la final de săptămână

Oferte eMAG și reduceri găsești în fiecare zi, dar noi credem că weekendurile vin mai repede dacă incluzi și o sesiune de shopping în ziua de vineri.

Am aruncat un ochi peste catalogul cu reduceri eMAG și am selectat câteva produse care ne-au atas nouă atenția. Comandă-le acum ca să începi mai bine săptămâna următoare.

Samsung Galaxy S7, flagshipul de anul trecut al sud-coreenilor, se află la reducere la eMAG și are un preț foarte bun. Are un display QHD de 5,1 inch, are un procesor puternic și 4GB de memorie RAM, iar camera foto principală de 12MP realizează fotografii cu adevărat senzaționale. Smartphone-ul este rezistent la apă și vine cu 32GB spațiu de stocare, dar îi poți adăuga oricând un card microSD, în cazul în care nu ți se pare de ajuns. Îl găsești AICI la un preț foarte bun.

Cei care vor un televizor mare care oferă o calitate bună a imaginii pot opta pentru un model de la Samsung. Noi am găsit un TV cu diagonală de 125 de centimetri și display cu rezoluție 4K. Televizorul Samsung are o reducere de 40% și este de tip Smart TV. Asta înseamnă că îl poți conecta la internet și te poți bucura de aplicațiile de muzică și de video streaming. Îl poți cumpăra de AICI, din oferta eMAG.

Printre numeroasele oferte eMAG am găsit și un model de laptop de la ASUS. Acesta are un display full HD de 15,6 inch, un procesor Intel Core i7 de generația a 7-a, model HQ, 8GB memorie RAM, dar și o placă video dedicată Geforce GTX 950M cu 4GB memorie RAM. . Modelul ASUS vine cu un SSD de 256GB (față de HDD-ul de 1TB al modelului Lenovo), însemnând că oferă timpi de reacție mult mai mici și performanțe mai bune. Îl poți cumpăra la reducere de la eMAG, cu șase jocuri incluse, de AICI.