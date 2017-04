Reduceri eMAG: Oferte bune în a doua zi de ”eMAG Crazy Days”

eMAG Crazy Days înseamnă reduceri și oferte la întreaga gamă de produse a eMAG. Retailerul promite prețuri mai mici cu până la 50% iar, în cea de-a doua zi de campanie, am ales câteva produse care beneficiază de oferte bune.

Campania de reduceri eMAG Crazy Days se desfășoară în perioada 25 aprilie – 1 mai, iar catalogul integral este disponibil AICI.

Dacă planurile tale de 1 mai includ o petrecere dată acasă, atunci ia-ți un frigider nou care să acomodeze toată berea și toți micii din lume. Combina frigorifica Arctic ANK275+ beneficiază de o reducere mare la eMAG și are o capacitate de 262 de litri, deci nu trebuie să-ți faci griji că băutura va rămâne caldă. Consumul de energie este destul de redus, frigiderul făcând parte din clasa energetică A+, iar congelatorul are trei compartimente, ca să-ți păstrezi verdețurile pentru iarna viitoare și înghețata, pentru la vară. Poți cumpăra combina Arctic de AICI,

În lista cu produse la reducere de eMAG Crazy Days am găsit și un laptop cu specificații excelente. Este vorba despre un model de la ASUS care vine cu un procesor Intel Core i7 și 8GB memorie RAM, un spațiu de stocare de tip SSD de 256GB, dar și un display full HD de 13,3 inch, pentru portabilitate sporită. Este vorba despre laptopul ASUS ZenBook Flip care are și un ecran tactil, dar și posibilitatea de a da acel ecran peste spate, pentru a putea folosi laptopul ca pe o tabletă. Îl găsești AICI.

Vernee Apollo Lite este un smartphone cu performanțe de top și preț mic și beneficiază și de o reducere considerabilă de eMAG Crazy Days. Are toate componentele necesare unui vârf de gamă, dar un preț sub 1.000 de lei, cu ocazia celor mai noi reduceri eMAG. Are un display full HD de 5,5 inch, iar sub el se ascunde un procesor cu zece nuclee creat de Mediatek. Un plus de performanță primește și de la memoria RAM de 4GB, iar jocurile ar trebui să ruleze fără niciun fel de problemă pe acest smartphone. Spațiul de stocare de 32GB poate fi extins printr-un card microSD, iar fotografiile se fac cu ajutorul camerelor foto de 16, respectiv 5MP. Bateria este de 3.180 mAh, deci autonomia ar trebui să fie decentă. Poți cumpăra Vernee Apollo Lite de AICI.