Reduceri eMAG: Lichidări de stoc la telefoane

Reduceri eMAG și oferte poți găsi în orice zi și sunt șanse mari să-ți poți cumpăra gadgetul dorit la prețuri mai mici. Astăzi, ne axăm pe lichidările de stoc la telefoane.

Noi am ales trei modele, dar întreaga listă cu reduceri eMAG la telefoanele din categoria „lichidări de stoc” este disponibilă AICI.

Samsung Galaxy S7 este primul smartphone de pe lista noastră. Cel mai bun telefon al anului 2016 beneficiază de reducere la eMAG și are un display de 5,1 inch cu rezoluție QHD. Memoria RAM este de 4GB, iar procesorul cu opt nuclee îți oferă toată puterea de care ai putea avea nevoie. Camera foto principală de 12MP este una dintre cele mai bune făcute vreodată și te va ajuta să surprinzi cadre superbe. Telefonul este rezistent la apă și suportă card microSD, are încărcare rapidă, dar și încărcare wireless, și îl poți cumpăra de AICI.

ASUS ZenFone 3 Max este un smartphone cu o autonomie cât o zi de post. Are specificații decente, fiind construit în jurul unui display de 5,2 inch cu rezoluție HD, a unui procesor Mediatek cu patru nuclee și a 2GB memorii RAM. Bateria este impresionantă: are 4150 mAh și ar trebui să ofere o autonomie excelentă. Găsești ASUS ZenFone 3 Max la reducere la eMAG și îl poți cumpăra de AICI.

Meizu MX5 este un telefon mai mult decât decent și este la reducere la eMAG, la secțiunea „lichidări de stoc”. Are un display de 5,5 inch sub care se ascund un procesor Mediatek cu opt nuclee, dar și 3GB memorie RAM. Spațiul de stocare este de 32 de GB și îl poți mări cu ajutorul unui card microSD. Bateria este de 3150 mAh, iar camerele foto sunt decente și au rezoluții de 20, respectiv 5MP. Meizu MX5 are un preț foarte bun pentru specificațiile enumerate mai sus și îl poți cumpăra de AICI.