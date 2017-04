Reduceri eMAG: cadouri de Paști pentru părinți și bunici

Dacă n-ai mai apucat să cumperi un cadou pentru cei dragi, dar ai în plan să le faci o surpriză cu întârziere, avem reduceri eMAG pregătite pentru tine.

Dacă vrei să lansezi astăzi o comandă pentru un cadou care să ajungă la timp pentru Paști, nu vei mai avea noroc, dar probabil mai mult contează gestul și cadoul în sine decât faptul că l-ai dat cu o mică întârziere. Astfel, pentru părinți și bunici avem câteva oferte bune.

Oferte eMAG: Telefon mobil Alcatel 2008G

Telefonul mobil Alcatel 2008G este ideal pentru seniorii care n-au nevoie de funcții care de care mai excentrice, dar care vor să țină legătura cu tine în modul cel mai simplu, sunându-te. Telefonul are ecran color și taste destul de mari, astfel încât să nu fie probleme la apăsarea lor. De asemenea, are un meniu destul de simplu, astfel încât bunicii să nu se piardă printre opțiuni diverse și să găsească rapid ceea ce au nevoie. Alcatel 2008G are un preț destul de bun, dar momentan are și un discount de 30%, care îl face și mai atractiv. Poți găsi telefonul aici.

Reduceri eMAG: Mașină de făcut pâine Star-Light MPD-800W

O mașină de făcut pâine este ideală pentru acele momente în care ai tăi pregătesc o masă îmbelșugată și vor să adauge ceva mult mai gustos decât pâinea din comerț, pe masă. Mașina Star-Light MPD-8ooW vine cu 12 moduri diferite de funcționalitate, astfel încât să poți prepara pâinea pe care ți-o dorești și nu numai. Cozonacii sunt în temă de sărbători, iar o astfel de mașină se poate dovedi foarte utilă în asemenea circumstanțe. Mașina de pâine are o reducere de 25% și un preț foarte bun, pe care îl poți găsi aici.

Oferte eMAG: Videoproiector LED cu Android și WiFi, Forever

Videoproiectorul Forever este ideal pentru serile în familie, când vreți să vă uitați la un film. Proiectorul poate opera la distanțe de până la 3,5 metri și are o rezoluție nativă de 800 x 480 pixeli. În plus, datorită sistemului de operare Android, utilizarea proiectorului este destul de simplă. Poți chiar să intri pe YouTube direct de pe proiector și să te uiți la diverse clipuri, fără să mai stai cu telefonul în mână pentru asta. Comparativ cu alte videoproiectoare, acesta are un preț mult mai mic, iar acum are și o reducere de 6%, fiind disponibil aici.

Reduceri eMAG: Slow cooker Crock-Pot SCCPRC507B-050

Un slow cooker la casa omului deschide noi posibilități când vine vorba de rețetele pe care le poți pregăti, astfel că merită un loc pe blatul din bucătărie. Acest multicooker îți oferă posibilitatea de a prepara mâncare fiartă, coaptă, gătită înăbușit sau la aburi, astfel că rețetarul este destul de consistent. În plus, aparatul are și un timer pentru gătit și îl poți seta între 30 de minute și chiar 20 de ore. Modelul Crock-Pot SCCPRC507B-050 are o reducere de 30% momentan și poate fi găsit aici.