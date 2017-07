Ozark te învață cum să speli bani, dacă te-ai încurcat cu traficanți de droguri [PLAYFILM]

Dacă vrei un serial care să te prindă destul de repede și pe care să-l vezi într-un weekend canicular, atunci Ozark s-ar putea să fie show-ul pe care îl cauți.

Am primit săptămâna trecută un mail de la Netflix în care site-ul făcea reclamă unui nou serial, producție originală, pe care l-au adăugat în portofoliu. N-am dat foarte mare atenție mesajului la acea vreme, dar am revenit vineri pe el și, în lipsă de altceva, am zis să văd ce e de capul lui, măcar pentru un episod. Le-am văzut pe primele trei în seara aceea, apoi, pe parcursul weekend-ului trecut, în care n-aveam de gând să mă topesc pe străzile orașului, am zis să le văd pe toate, până la numărul zece.

Ozark urmărește povestea lui Marty Bride, un consultant financiar care face afaceri cu oameni despre care părinții ți-ar spune să te ferești. Firește, când ai perspectiva de a-ți asigura traiul pentru câteva generații și când, în calitate de cap al familiei și unic provider, trebuie să oferi familiei confortul necesar, e ușor să te prinzi în mirajul banilor și să faci un ban curat dintr-unul murdar.

Byrde află rapid că nu e de joacă atunci când faci afaceri cu al doilea cel mai mare cartel din Mexic, dar reușește să nu ajungă într-un butoi plin cu acid, spre deosebire de alții care cred că pot să tragă pe sfoară peștele cel mare. În 48 de ore, însă, acesta trebuie să-și ia familia și să se mute la dracu-n praznic, pe malul lacului Ozark, unde crede că poate să spele nu mai puțin de 500 de milioane de dolari în câțiva ani. Când în joc se află viața ta și cea a familiei, care vor fi omorâți într-o ordine special aleasă ca să știi că nu te pui cu cartelul, dacă ai călcat strâmb, Marty îi promite luna de pe cer lui Del, omul de legătură cu cartelul.

Atmosfera din orașul unde familia Byrde începe o viață nouă e exact cea pe care ți-o imaginezi. Acești orășeni nu sunt văzuți cu ochi prea buni de oamenii locului, care știu cum merge treaba pe aici. Când stai zeci de ani într-un loc unde oamenii mai mor pe lac sau chiar dispar, din diverse motive, ajungi să te sălbăticești un pic și să-l privești cu alți ochi pe outsider.

Pe Byrde îl duce capul și reușește să facă bani și din piatră seacă, doar că treaba asta începe să miroasă a treabă necurată, iar cei cu nas fin adulmecă repede mirosul de bani murdari. Oamenii mai mor, mai ies la suprafață atât cât să-i recunoști după haine sau dispar complet, fără ca lumea să-și bată capul prea mult cu astfel de întâmplări, care se întâmplă. FBI-ul e pe fir, altfel lumea și-ar face de cap prea mult, dar băieții cu ochi albaștri din State nu prea au succes în zona lacului.

Spre deosebire de alte seriale, unde toată lumea ține secret ce se întâmplă, veștile circulă repede în cercuri restrânse și se spun pe față; până și copiii lui Byrde înțeleg că tatăl lor face nefăcute. N-au încotro, însă, așa că trebuie să accepte situația și uneori, chiar să ia parte la acest ciclu extrem de periculos.

Acțiunea se derulează destul de încet de-a lungul episoadelor, însă fără să te plictisească. Fiecare durează aproximativ o oră, timp suficient pentru ca oamenii locului, care vorbesc puțin și încet, să spună ce au de spus, dar să înveți și câte ceva despre cum speli bani pe care îi cântărești, pentru că ar fi prea greu să-i numeri. Ozark reușește să te ia prin surprindere și-ți pune un pic adrenalina în mișcare în diverse situații, când ești aproape sigur de ce se va întâmpla, dar lucrurile iau o altă turnură. Probabil cel mai surprinzător la acest capitol este ultimul episod, firește, care te pune pe gânduri în ceea ce privește sezonul doi. Pe scurt, lucrurile nu arată deloc bine pentru Byrde, însă afacerile sunt afaceri.