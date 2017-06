RCS&RDS, operatorul cu cele mai mici costuri la abonamentele și cartelele de telefonie mobilă de pe piața autohtonă, a solicitat autorității de reglementare în comunicații (ANCOM) autorizarea aplicării unei suprataxe pe o perioadă de 12 luni, pentru serviciile de comunicații utilizate de clienții proprii în roaming în Uniunea Europeană.

”Conform regulamentului european, furnizorii care nu pot susține comercial programul «Roam like at home», pot solicita autorității naționale de reglementare o autorizare pentru a percepe utilizatorilor o suprataxă în plus față de tarifele naționale, înca de la primul minut, SMS sau megabyte consumat în roaming în Uniunea Europeană”, au precizat marți pentru HotNews.ro oficialii ANCOM, care analizează în prezent această cerere.

”ANCOM a primit și analizează cererea RCS & RDS prin care compania solicită autorizarea aplicării unei suprataxe pe o perioadă de 12 luni pentru serviciile de comunicații utilizate de clienții proprii în roaming în UE/SEE”. ANCOM va face publice rezultatele analizei după ce aceasta va fi finalizată și comunicată furnizorului.

DIGI Communications N.V., compania mamă a RCS&RDS, și-a avertizat investitorii încă de dinainte de listarea pe bursă, asupra impactului material negativ pe care-l va avea asupra afacerii de telefonie mobilă noul regulament UE. Acesta prevede că, începând cu 15 iunie 2017, europenii vor putea să telefoneze, să trimită SMS-uri și să folosească date pe mobil atunci când călătoresc în alt stat UE, la același cost ca și acasă.

Astfel, Digi semnala în raportul anual pe 2016 că tarifele suplimentare cu amănuntul vor fi eliminate în roaming, dar va avea de plătit tarife semnificative de gros, adică tarifele pe care operatorii le aplică între ei pentru utilizarea rețelelor în roaming.