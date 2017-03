Raspberry Pi Zero W este un calculator cu Wi-Fi la 10 dolari

Plăcile Raspberry Pi dedicate dezvoltatorilor au un număr foarte mare de fani, dar acesta va crește semnificativ odată cu lansarea Raspberry Pi Zero W.

Pasionații de proiecte de programare și robotică au de câțiva ani posibilitatea utilizării unui foarte accesibil Raspberry Pi în momentul în care au nevoie de un mic computer. Acel dispozitiv face o treabă foarte bună în cazul în care ai nevoie de un procesor relativ sprinten și o cantitate modică de memorie RAM. Unii l-au folosit chiar și pentru redarea de conținut multimedia conectat la TV. Partea cea mai bună este că echipa din spatele micuțului aparat nu s-a culcat pe o ureche și a lansat deseori actualizări.

Cea mai nouă versiune de Raspberry este intitulată intitulată Raspberry Pi Zero W. Deși nu incorporează vreun upgrade pe partea de putere de procesare, la prețul modic de 10 dolari, are pentru prima oară conectivitate Wi-Fi și Bluetooth. Exista posibilitatea atașării de cipuri wireless la Raspberry Pi în trecut, dar aceea era o investiție mai mare de câțiva dolari.

Ca un scurt istoric, primul Raspberry Pi a fost lansat în urmă cu 5 ani. Ulterior a fost lansată o versiune cu 40% mai sprintenă intitulată Raspberry Pi Zero. Aceasta din urmă avea un preț de 5 dolari. Raspberry Pi 3 este cea mai rapidă variantă disponibilă a micuțului computer, dar versiunea lansată azi se bazează pe Raspberry Pi Zero anunțat acum ceva timp.

Raspberry Pi Zero W este de dimensiunea unei cărți de credit și este construit în jurul unui SoC Broadcom BCM2835 cu 512MB RAM și un header de 40 de pini. Fără să fie mai mare decât Raspberry Pi Zero, litera W de la final este o referință la conectivitatea wireless, formată dintr-un modul 802.11N și un cip Bluetooth 4.0. Elementele suplimentare de conectivitate vă costă 5 dolari în plus față de Pi Zero. The Foundation a început și comercializarea unor carcase turnate dedicate Raspberry Pi Zero W. Pentru comenzi și mai multe detalii accesați site-ul companiei.