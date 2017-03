Quake Champions va fi oferit gratuit în format free-to-play

Unul dintre cele mai așteptate jocuri ale acestui an, Quake Champions este continuarea celei mai importante francize din gaming.

În ultimele câteva decenii, nu au existat foarte multe francize care să-și pună amprenta pe activitatea de gaming la fel de mult ca Unreal Tournament, Doom sau Quake. Deși sunt doar niște shootere, acestea au fost suficient de bine puse la punct încât au generat un număr impresionant de fani și au inspirat o varietate foarte mare de copii într-o măsură mai mare sau mai mică.

Deși am mai vzăut câteva jocuri din seria Doom, unul lansat chiar de curând, Quake este o franciză ce a fost destul de neglijată. Se pare că acest lucru se va remedia în 2017 prin lansarea iminentului Quake Champions. Cum era de așteptat, acesta va fi construit în jurul unei experiențe multiplayer impecabile, diferită de cea pe care am văzut-o în ultimii ani în Call of Duty sau Battlefield. Aici se va pune accentul pe o viteză spectaculoasă a personajelor, pe arme futuriste și personaje cu abilități unice.

Exceptând un trailer care ne-a ajutat să ne facem o părere despre partea grafică și personajele din noul joc, foarte multe detalii au continuat să fie necunoscute până la această oră. Cel mai important ținea de prețul la care va fi comercializat sau de formatul sub care va fi oferit gamerilor. Informațiile pe marginea acestui subiect au fost făcute publice de directorul creativ Tim Willits într-un interviu acordat zilele trecute. Conform spuselor lui, Quake Champions va fi disponibil gratuit.

Cei care nu vor să cheltuie nici un ban pe noul joc vor avea această opțiune, dar se vor limita la un singur personaj – Ranger. Pentru accesarea tuturor caracterelor disponibile cu abilități unice, va exista o taxă unică similară dintr-un punct de vedere cu achiziția jocului complet. În rest, se pare că vor mai fi disponibile diferite elemente in-game ce pot fi cumpărate. În final, vorbim de un titlu free-to-play, o politică ce nu a mai fost aplicată în trecut de către ID Software.