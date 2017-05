Pro și contra Uniunea Europeană: Ce are România de câștigat și de pierdut dacă UE rămâne în picioare

Mai nou sunt tot felul de voci care vorbesc despre o moarte iminentă a Uniunii Europene și tot felul de grupări care își doresc acest lucru. În acest context, la împlinirea a 60 de ani de când această instituție funcționează, ne-am gândit să fim mai egoiști și să vorbim despre ce are de câștigat țara noastră din această alianță.

Mișcările apărute în Ungaria în urmă cu câțiva ani nu păreau să îngrijoreze pe nimeni când în fruntea acestei țări ajungeau Viktor Orban și partidul său. Toate vocile împotriva Uniunii Europene, care până atunci erau undeva la marginea spectrului politic, au început să vorbească direct în unul din parlamentul unei țări membră UE. Toată lumea a crezut că este maximum ce se poate obține pentru euro-sceptici. Dar Brexitul a oferit o altă perspectivă. Una dintre cele mai puternice economii ale Uniunii a spus că vrea să iasă în urma unui referendum controversat. După rezultate, marii câștigători, care nici nu se așteptau la așa ceva, au dat bir cu fugiții lăsând-o pe Theresa May să se descurce cu „divorțul” de Uniunea Europeană și pe britanici să achite nota de plată, care cu siguranță va veni la timpul ei, și să suporte niște consecințe de care încă nu sunt foarte conștienți.

Pentru cine este interesat de fenomen, să ne amintim că înainte cu șase luni de Brexit în Scoția avusese loc un referendum pentru ruperea acestei bucăți a Marii Britanii de acest stat. Singurul argument care i-a convins atunci pe scoțieni să rămână a fost faptul că independența lor i-ar duce în afara UE. Nu se știe ce se va întâmpla când scoțianul, galezul sau irlandezul va trebui să intre în UE cu pașaport și să fie tratat ca non-UE în aeroporturile din Europa și când libertățile cu care este obișnuit acum se vor restrânge dramatic, ca să nu mai amintesc de facilitățile economice ale Europei unite care nu se vor mai aplica Londrei – principalul centru financiar bancar din UE în această clipă.

Revenind la România… Noi am intrat în ultimul val în UE în 2007 și suntem la coada clasamentului în ceea ce privește realizările – absorbții de fonduri UE, dezvoltare infrastructură strategică, conectare la standardele UE etc. Avem probleme cu corupția și ne luptăm cu multe lucruri care pendulează între sărăcie, neputință, smecherie, lene și altele. Totuși în acest context unii ar putea spune la ce bun să mai rămânem cu UE? Am devenit o colonie, o piață de desfacere a produselor proaste de la ei, o groapă de gunoi! E adevărat tot ce se spune, DAR nimic din toate acestea nu ar fi fost posibile fără contribuția esențială și fundamentală a celor care ne conduc sau cei care au acces la cei care o fac. Toate acestea sunt probleme INTERNE, pe/cu care fiecare trebuie să le rezolvăm la nivelul nostru. Asta este o altă discuție, despre cum trebuie să devenim cetățeni europeni cu obligații și drepturi.

Ce înseamnă totuși UE pentru România?

UE a fost creată ca o instituție care să nu mai permită dezastrul unui război mondial, asemănător cu ce s-a petrecut în 1914-1918, respectiv 1939-1945. Punerea în comun și crearea unor legături comerciale indestructibile între statele uniunii le face interdependente, iar un conflict este aproape imposibil. Uniunea își dorește bunăstare pentru toți cetățenii ei. Noi ar trebui să vedem modelul polonez care s-a folosit de fondurile UE pentru a reduce decalajele față de Europa Occidentală. În schimb, fie nu am fost în stare să accesăm aceste fonduri, fie am făcut proiecte fără pic de sustenabilitate (parcuri în afara localităților și alte aberații).

UE își dorește libertatea de mișcare a mărfurilor și a cetățenilor. Vă aduceți aminte de plimbările cu pașaportul în UE înainte de 2007, de controalele riguroase sau de orele petrecute pe la coada ambasadelor pentru diverse tipuri de vize? Vă mai aduceți aminte cu se fugea în excursie la muncă ilegal în Spania sau Italia? Cum nu aveai niciun drept în acea țară și dacă din întâmplare aveai nevoie de servicii medicale de orice fel era un calvar pentru că nu aveai ce să cauți acolo? Dacă nu ați fost în aceste situații puteți să îi intrebați pe cei care le-au trăit. Sunt atât de mulți români plecați înainte de 2007 care vă pot povesti realități care bat filmul. Intrarea României în UE a însemnat pentru ei o normalizare.

Dacă până acum am vorbit despre lucrurile mai dramatice, hai să punem totul într-o perspectivă mai simplă – cam cât se plătește pentru un apel telefonic către/ dintr-un spațiu non-UE? De asemenea călătoriile sunt mai ieftine în acest spațiu, comisioanele bancare și până și permisul de conducere are o recunoaștere în toate aceste țări. Deci dacă vrei să faci o excursie în Spania, te urci în avion, unde plătești un bilet mai ieftin decât înainte de 2007, îți închiriezi o mașină acolo, fără prea multe documente suplimentare și achiți toate cu un card bancar deschis în lei și dacă îți găsești de muncă poți să rămâi acolo fără să prezinți vreo garanție suplimentară (pentru cine nu mai știe în trecut pentru fiecare zi pe care ți-o petreceai în spațiu UE trebuia să ai o sumă de bani – 100euro/zi).

Ar fi multe lucruri de spus despre necesitatea prezenței noastre în Uniunea Europeană și sunt departe să le epuizez într-o opinie, cert este că ar trebui să profităm mai mult de această oportunitate de care, din păcate, nu suntem pe deplin conștienți cât de importantă este.

Iată, pe scurt, ce are România de câștigat și de pierdut dacă Uniunea Europeană rezistă:

PRO:

circulăm mai usor și mai ieftin în tot spațiul european

putem să mergem la studii oriunde în UE, pentru că diplomele noastre sunt recunoscute

putem să muncim oriunde în UE, având drepturi ca oricare alt cetățean din acel stat

coturile diverselor servicii și mărfuri sunt mult mai mici într-o piață comună

există disponibile fonduri de dezvoltare personală sau ca țară la care fiecare dintre noi avem acces

CONTRA: