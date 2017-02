Românul Vadim Ghirda, printre cei mai buni fotojurnaliști din lume

The World Press Photo of the Year ne arată rolul important pe care îl joacă fotojurnaliștii în ziua de azi. Printre aceștia se numără și Vadim Ghirda, un fotograf român, care este unul dintre cei care reușesc să surprindă un eveniment de proporții colosale și să-l aducă în atenția populației.

Imaginea capturată de acesta ne indică una dintre problemele majore ale societății contemporane. Priceperea sa este răsplătită și câștigă premiul al doilea la World Press Photo of the Year, conform revistei Time.

Vadim Ghirda surprinde imaginea unei femei refugiate care este sprijinită de doi bărbați în timp ce traversează un râu pentru a ajunge în Macedonia, pe o rută care ar ocoli frontiera. Acesta nu este singurul artist și jurnalist a cărui muncă a fost recunoscută de juriu. Bine-cunoscuta fotografie care surprinde incidentul asasinării ambasadorului Turciei la o galerie de artă din Ankara, Turcia, este percepută drept cea mai reușită fotografie din presă și este realizată de Burhan Ozbilici.

Datorită problemelor majore capturate de fotografi, membri juriului fost puși în fața unei sarcini grele. În condițiile în care acești foto jurnaliști își iau un angajament serios să aducă în atenția societății unele dintre cele mai serioase probleme existente, trezind nevoia unei conștientizări a acestora, e dificil de stabilit care este mai bun în munca pe care o realizează.

Cu toate acestea, membrii juriului le-au spus celor de la revista Time că imaginea surprinsă de Burhan Ozbilici rămâne totuși cea mai reușită fotografie a anului pentru că „ea reprezintă tipul de fotografie pe care foarte puțini dintre noi avem oportunitatea de a o experimenta în timpul vieții de jurnaliști. Această imagine a fost împușcătura care s-a auzit în jurul lumii. Foarte puțini sunt cei care nu au văzut-o.”

De asemenea, instantaneul surprins de Ozbilici „este reprezentativ pentru ura, disperarea și frustrarea care este atât de evidentă în societatea de astăzi”, menționează același membru al juriului. Poți identifica probleme de o asemenea amploare în America, în Rusia, dar și în Siria și îți permite să realizezi o serie de paralele cu evenimente similare care se întâmplă peste tot în lume.

Printre fotografii apreciați se numără și Daniel Berehulak care investighează mii de omucideri care rezultă de pe urma comercializării ilegale de droguri în Filipine, Sergey Ponomarev și Tomas Munita din Irak și Cuba, care au petrecut timp considerabil în detectarea celor mai importante știri și probleme sociale existente. De asemenea, merită menționată și fotografia iconică a lui Jonathan Beachman care o surprinde pe Ieshia Evants, una dintre protestatarele de la Baton Rouge, în timp ce este arestată de autorități.

Acesta pare a fi talentul special al foto jurnaliștilor a căror voce a fost neutralizată în acești ani, dar care ne demonstrează responsabilitatea pe care o poartă și vocea pe care o au în răspândirea evenimentelor relevante în plan internațional, național și chiar local.