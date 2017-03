Primul medicament anti-îmbătrânire ar putea fi disponibil foarte curând

Dezvoltarea unui medicament anti-îmbătrânire este cu un pas mai aproape de realitate, după ce oamenii de știință au făcut o serie de progrese majore în această sferă.

Medicamentul despre care vorbim acum le-a atras atenția și celor de la NASA, care speră să îl poată folosi pentru a-i proteja pe astronauții care vor merge pe Marte împotriva radiațiilor.

Momentan, acest medicament anti-îmbătrânire a fost testat cu succes pe șoareci, iar cercetătorii sunt de părere că l-ar putea testa și pe oameni în aproximativ șase luni.

Toate celulele corpului au capacitatea de a-și repara ADN-ul, dar această abilitate scade odată cu vârsta, astfel că devenim din ce în ce mai predispuși la modificări ale ADN-ului, car ne pot aduce și boli.

Echipa de la University of New South Wales a identificat, însă, un pas important în procesul molecular și un metabolit cheie, NAD+, care are un rol central în controlul interacțiunilor dintre proteinele care ne repară ADN-ul.

Tratarea șoarecilor cu metabolitul NMN, din categoria NAD+, a îmbunătățit capacitatea celulelor de a repara ADN-ul, afectat de radiație sau de simplul proces de îmbătrânire. Rezultatele au apărut după doar o săptămână de tratament.

Autorul principal al studiului, David Sinclair, spune că ”suntem cel mai aproape de un medicament anti-îmbătrânire sigur, iar acesta ar putea fi la doar trei ani distanță de apariția pe piață, dacă testele cu pacienți se vor încheia cu succes”, arată huffingtonpost.co.uk.

Acesta spune că, după doar o săptămână, celulele șoarecilor bătrâni nu prezentau nicio diferență în comparație cu cele ale șoarecilor tineri.

NASA are un interes deosebit în ceea ce privește acest medicament, datorită potențialului de protecție împotriva radiației. Chiar și misiunile scurte în spațiu le cauzează astronauților un proces de îmbătrânire accelerată, din cauza radiației cosmice. O călătorie spre Marte ar fi mult mai periculoasă, deoarece aproximativ 5% din celulele corpurilor vor muri, iar șansele de cancer se vor apropia de 100%.