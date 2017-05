Poluarea aerului îți afectează somnul fără să îți dai seama

Știam deja că poluarea aerului are un impact asupra sănătății oamenilor, însă un nou studiu ne arată că aceasta are efecte mai ales asupra calității somnului tău.

Dacă nu ai un somn odihnitor și îți petreci nopțile în pat cu ochii deschiși, acum știi ce anume poți blama pentru acest lucru. Un nou studiu ne arată că poluarea aerului ar putea avea un impact asupra calității somnului tău. Rezultatele cercetării au arătat că expunerea la dioxidul de azot și la particulele cunoscute sub denumirea PM2,5 te expun unor șanse mai mari de a avea un somn neodihnitor.

Concluzia cercetătorilor este că poluarea aerului are un impact asupra corpului, în așa fel încât nu mai poți avea parte de un somn odihnitor. Nasul, sinusurile și gâtul pot fi iritate de acești poluanți, în așa fel încât somnul tău are de suferit, la fel și capacitatea ta de a respira cum trebuie. În plus, poluanții care intră în sânge ar putea avea un efect asupra creierului tău și deci și asupra reglării respirației, potrivit theguardian.com.

Cercetătorii au analizat poluarea din aer, analizând nivelurile de dioxid de azot și de PM2,5 și date din preajma caselor a 1,863 de participanți, toate având scopul de a estima calitatea aerului din zona caselor acestora. Corelând aceste date cu eficiența somnului fiecărui participant, cercetătorii au ajuns la concluzia că aerul bogat în dioxid de azot crește șansele de a avea o eficiență scăzută a somnului cu aproximativ 60%, în timp ce aerul bogat în PM2,5 crește șansele cu 50%.

Cu toate acestea, nu este foarte clar dacă poluarea în sine este cea care afectează somnul participanților sau dacă lipsa de eficiență a somnului poate avea legătură cu alți factori care au o legătură cu poluarea, precum gălăgia generată de trafic, lumina foarte mare din orașe, stresul zilnic și așa mai departe. Mai mult, datele culese de cercetători pe parcursul unei săptămâni nu reflectă cu necesitate tiparul somnului unei persoane.

Deși studiul nu ne indică o legătură strictă între poluarea aerului și lipsa somnului, există din ce în ce mai multe evidențe care susțin că poluarea afectează corpul uman în moduri pe care nu le-am sesizat până acum și amintim aici și de un articol pe care l-am scris și care discută despre efectele negative ale motoarelor diesel asupra sănătății.