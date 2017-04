Pokemon Go încearcă să redevină relevant printr-un sistem cooperativ

În urmă cu câteva săptămâni anunțam decesul Pokemon Go, dar se pare că cei de la Niantic nu s-au descurajat și încearcă să-l facă din nou atrăgător.

La apogeu, în urmă cu mai puțin de un an, majoritatea prietenilor voștri și-au manifestat interesul pentru Pokemon Go. Toți au fost curioși să-l experimenteze și au vrut să aibă o colecție cât mai stufoasă de pokemoni. Între timp, situația s-a mai liniștit, dar Niantic speră că este doar o chestiune de introducere de conținut nou pentru ca titlul să ajungă din nou pe culmile gloriei.

În practică, este vorba de alte câteva actualizări pe care dezvoltatorul le va introduce în Pokemon Go în perioada imediat următoare. Înainte să detaliem însă ce vom vedea noi în joc, e bine de reținut care sunt lucrurile importante ce continuă să lipsească din joc. În continuare, nu puteți face schimb de pokemoni cu prietenii, nu puteți intra în conflict cu aceștia și nici nu aveți acces la o serie stufoasă de pokemoni rari sau legendari.

În teorie, respectivele elemente menționate mai sus vor fi introduse în joc până la finele acestui an. Între timp, update-ul de primăvară va introduce un element important de interactivitate sub forma modului de joc cooperativ multiplayer. Această veste a fost detaliată printr-o postare pe blogul oficial al celor de la Niantic, deși nu știm sigur sub ce format va ajunge să fie experimentată de jucători.

,,Suntem în continuare la începutul călătoriei și mai sunt multe care urmează. Având însă în vedere că primăvara a început să sosească în emisfera nordică, jucătorii vor putea profita de experiența unui gameplay cooperativ social în Pokemon Go ce va oferi trainerilor motive noi și atractive pentru a ieși din nou la soare.” Din câte se pare, cei de la Niantic sunt încrezători că o parte din motivele scăderii numărului de jucători are legătură cu vremea de afară. Din acest motiv, primăvara are putea veni ca o veste bună.