PocketBook Touch Lux 3 îți aduce toată biblioteca în rucsac [PLAYTEST]

PocketBook Touch Lux 3 este un ebook reader care urmează tiparul clasic al acestor dispozitive și care ți-ar putea fi mai util decât o carte groasă în rucsac.

N-am mai folosit de ceva vreme un ebook reader, deși am fost plăcut surprins de utilitatea unui astfel de device. Încă am acasă un Kindle 4 Wi-Fi, destul de bătrân după standardele actuale, dar care mi-a folosit, venind cu funcțiile de care aveam nevoie și atât. La o distanță de câțiva ani, PocketBook Touch Lux 3 vine cu funcții simple, dar și cu câteva lucruri în plus.

În ceea ce privește specificațiile ebook reader-ului, cel mai important aspect de punctat îl reprezintă cei 8GB de spațiu de stocare, care-ți vor fi suficienți pentru câteva mii de cărți, probabil mai multe decât ai deja în biblioteca de acasă. Dacă, totuși, nu-ți ajunge memoria internă, poți adăuga un card microSD de până la 32GB.

Ebook reader-ul vine cu un procesor de 1GHz și cu 256MB de memorie RAM, care ar trebui să te ajute atunci când navighezi prin meniu, când schimbi pagina sau când te joci cu setările ecranului.

Designul lui PocketBook Touch Lux 3 este cât se poate de simplu, având o carcasă de plastic cu o suprafață aderentă pe partea din spate și cu patru butoane în partea de jos a ecranului. Mai ai la dispoziție butonul de pornire, aflat la baza dispozitivului, alături de slotul de card și de conectorul micro USB.

Display-ul este vedeta ebook reader-ului, mai ales prin prisma luminozității acestuia. O poți opri destul de ușor, așa cum ai face-o pe un telefon cu Android, cu ajutorul unui slider, având astfel parte de o experiență ”clasică” de ebook reader. Dacă s-a făcut întuneric afară sau dacă nu vrei să mai aprinzi o lumină în cameră, poți ajusta luminozitatea ecranului la un nivel confortabil, astfel încât să nu îți obosească ochii după câteva pagini. Contrastul este și el destul de bun, fiind îmbunătățit față de variantele anterioare, iar cititul este o experiență plăcută.

Ai de ales între suficient de multe fonturi, încât să-l găsești pe cel potrivit, apoi poți modifica rapid dimensiunea acestuia, spațierea dintre rânduri și chiar dimensiunile marginilor paginii. De asemenea, sunt și fonturi gândite special pentru persoanele care suferă de dislexie.

Să treci de la o pagină la alta într-o carte ține doar de un buton și mai puțin de o secundă de așteptare, așa cum ai spera de la PocketBook Touch Lux 3. Gadgetul vine și cu browser preinstalat, te poți ambiționa să-l folosești pentru un browsing alb-negru, dar el are alte scopuri pentru care a fost gândit. De exemplu, este folosit pentru proiecte B2B, când sunt dezvoltate proiecte software pentru librării.

Touchscreen-ul e o adiție binevenită în specificațiile ebook reader-ului, însă nu te aștepta să fie cel cu care te-ai obișnuit pe ecranul full HD (sau mai mult) al telefonului din buzunar. Trebuie să ai puțină răbdare, mai ales atunci când tastezi, dar un astfel de touchscreen e infinit mai bun decât a folosi tastele fizice pentru a scrie o parolă sau orice altceva.

În privința autonomiei nu ar trebui să îți faci griji, deoarece nu vorbim despre un telefon aici, ca să fie nevoie să alergi cu încărcătorul după tine toată ziua. Dacă activezi iluminarea ecranului, atunci o încărcare îți ajunge pentru circa 4-5.000 de pagini, adică peste două săptămâni cu vreo 260 de pagini citite zilnic. Dar când nu folosești iluminarea, atunci autonomia ajunge până la 8.000 de pagini. Altfel spus, o lună de lectură asigurată.

Per total, PocketBook Touch Lux 3 este un ebook reader destul de bine închegat, care o să-și facă treaba indiferent dacă ești acasă, în tren sau pe bancă, în parc. La eMAG îl poți găsi AICI.