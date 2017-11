Dacă vrei să-ți faci un PC de gaming care ”să ducă” jocuri de top, mai jos ai sugestii care te vor ajuta în crearea unui calculator complet.

Când vine vorba de cumpărarea unui PC de gaming, poți alege între sisteme gata asamblate sau poți miza pe unul făcut din piese. Dacă prima variantă e cea mai simplă, a doua îți oferă siguranța că ai ales doar ce e mai bun și nu ai făcut compromisuri, care altfel s-ar fi strecurat într-o configurație gata preparată.

Procesorul, placa de bază și memoria

Începem cu inima calculatorului, iar recomandarea noastră este un procesor de la Intel din ultima generație, Coffee Lake, modelul i5-8600K. Procesorul vine cu 6 nuclee, iar pentru un PC de gaming acest număr este arhisuficient. De asemenea, procesorul are un TDP de 95W, deci nu va degaja foarte multă căldura.

În alegerea plăcii de bază, probabil cel mai important aspect este stabilitatea, apoi dotările și în final aspectul. Modelul MSI Z730C GAMING PRO CARBON vine cu un etaj de alimentare cu 10 faze, iar acest aspect asigură o alimentare bună pentru procesor fiind principalul consumator de curent. De asemenea, placa de bază vine cu toate tehnologiile necesare pentru 2017 (port M.2 pentru SSD-uri, SATAIII, PCI Express 3.0 x16, USB 3.1 tip A si C).

Am ales un kit de RAM consacrat, Corsair Vengeance LPX Red, care va oferi posibilitatea și de a face OC, acest kit de RAM de la Corsair vine cu frecvențe de 2800 MHz stock și latențe bune. Am inclus și un cooler CPU pentru a răci procesorul și pentru a lăsa posibilitatea de a face OC. Am ales un cooler din gama mid-range, modelul Corsair Hydro Series H45 Performance.

Placă video, stocare, sursă și carcasă

Probabil cea mai importantă componentă într-un PC de gaming este placa video, iar de această pentru un PC de gaming high-end avem două posibilități, GTX 1070 sau GTX 1070 Ti. Recomandăm o implementare de la Gainward pentru GTX 1070 și o implementare Asus Strix pentru GTX 1070 Ti.

În ceea ce privește stocarea, am ales un SSD pe port M.2, de 512 GB, pentru sistemul de operare, dar și pentru o colecție destul de mare de jocuri.

De această dată recomandăm și o sursă certificată 80+Gold, de la Super Flower, un producător consacrat mai ales în rândul celor care fac overclock și au nevoie de o sursă puternică și stabilă.

Terminăm unitatea centrală cu o carcasă de la NZXT, cu un șasiu solid și care vine cu un design futurist pentru un astfel de PC.

Periferice de care nu te poți lipsi

Un PC de gaming nu este complet fără perifericele aferente, astfel că pentru un mouse de gaming recomandările noastre sunt de la Logitech și Zowie. Logitech G402 este unul dintre cele mai bine cotate mouse-uri pentru gaming, și este folosit chiar și la nivel profesionist. Mouse-ul oferă o ergonomie bună și vine cu un senzor de calitate. Zowie este probabil un producător mai puțin cunoscut în această privință, dar este unul dintre cele mai utilizate mouse-uri la nivel profesionist unde nu este nevoie de un DPI mare la senzor, ci de precizie și o ergonomie cât mai bună, iar Zowie EC2-A oferă aceste aspecte.

La capitolul tastatură pentru un PC de gaming de acest fel este nevoie de o tastatură mecanică, iar recomandările noastre vin de la Corsair și Tesoro. Corsair K63 este o tastatură iluminată, dar care vine într-un format mai mic, care va folosi mai puțin spațiu pe birou. Switch-urile pe care le recomandăm sunt cele MX Red, dar acest lucru nu înseamnă că nu merită încercate și altele. Tesoro este din nou un nume poate mai puțin cunoscut, dar a intrat pe piață ca un producător care produce tastaturi de gaming de calitate, iar Tesoro Durandal Ultimate G1NL nu face excepție. De această dată implementarea vine cu switch-uri MX Black.

La capitolul căști de gaming venim din nou cu două recomandări, de la Logitech și Corsair. Amândoi producători cu renumem, iar modele de căști pe care le includem sunt Logitech G233 Prodigy și Corsair Void Pro Surround.

Toate aceste componente ar trebui să te ajute pentru câțiva ani de acum încolo, așa că vei avea o mulțime de titluri de care să te bucuri pe noul PC de gaming.