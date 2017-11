Căștile de gaming XPG EMIX H30 sunt numai bune dacă vrei să te bucuri de o experiență audio completă când te joci și nu numai.

Dacă telefoanele mobile au cutii din ce în ce mai mici, de te miri cum au reușit să încapă toate accesoriile acolo, căștile au parte de cutii din ce în ce mai mari. Cel puțin asta a fost reacția mea când am pus pe birou cutia căștilor XPG EMIX H30, care sunt împachetate totuși drăguț și destul de sigur înăuntru. Odată scoase din cutie, m-am apucat de treabă și am tras câteva concluzii după folosirea căștilor. Mai întâi, însă, trec în revistă câteva specificații pe scurt.

Căștile XPG EMIX H30 au drivere cu diametrul de 53 mm și pot reda frecvențe între 20 Hz și 20 kHz. Au o putere maximă de 100 mW și o sensibilitate de 110 dB, iar cablul are o lungime de 2,4 metri. Pentru că vin la pachet cu amplificatorul XPG SOLOX F30 Virtual 7.1, trebuie să menționăm că îți oferă suport pentru sunet surround 7.1, oferă patru moduri de egalizator, trei porturi USB, 2 porturi audio și un buton de control pentru volum.

După ce treci de prima parte, în care scoți din cutie toate lucrurile de care ai nevoie, va trebui să le găsești și un loc pe birou. Pentru că am deja o unitate și un monitor imens pe el, n-am reușit decât să-mi aglomerez spațiul cu standul căștilor, care nu are nici el dimensiuni de ignorat. Vei vedea căștile cu coada ochiului când le așezi pe birou, n-ai cum să le ignori. De multă vreme am început să am antipatie pentru cabluri, iar dacă ”suferim” de aceeași ”boală”, sigur o să te deranjeze toate cablurile pe care le are întregul sistem. Nu prea ai unde să le ascunzi, așa că va trebui să te obișnuiești cu ele.

Căștile XPG EMIX H30 și experiența de utilizare

La momentul ăsta îți poți pune căștile pe cap, pentru a te bucura de experiența audio. Aici am reușit să trec peste problemele de mai sus odată ce m-am apucat de treabă alături de căști, deoarece sunetul reușește să impresioneze. Pentru că au patru moduri de folosire datorită egalizatorului oferit de amplificator, am comutat căștile XPG EMIX H30 pe modul Gaming și m-am distrat în Call of Duty World War II.

Am jucat o misiune de campanie și am sesizat o diferență destul de mare între căștile pe care le foloseam, tot de gaming, și cele actuale. Căștile H30 reușesc să te aducă mai aproape de război, iar, dacă volumul e prea ridicat, s-ar putea să fii puțin cam aproape de mitraliere. Sunetul 7.1 e redat cu acuratețe și vei auzi clar de unde vine inamicul, chiar dacă nu e în câmpul vizual.

Plăcut impresionat am fost și de modul Music, care oferă ceva mai mult bass, astfel că te poți bucura de piesele preferate, indiferent că o faci pe YouTube sau pe Soundcloud. Aș fi apreciat, însă, ceva mai mult bass decât ce poate oferi chiar și acest mod. De modurile Movie și Vocal nu m-am ocupat prea mult, negăsindu-le o foarte mare utilitate pentru căști de gaming.

Sistemul de așezare pe cap mi s-a părut destul de bun și îl prefer în locul celor clasice, unde tragi de fiecare cască pentru a extinde suportul. În imaginea de mai jos se vede modul în care acesta se extinde. Se așează plăcut pe cap și n-o să ai dureri, chiar dacă stai mai mult decât ai vrea în jocul preferat. Și pernuțele de la difuzoare sunt confortabile, așa că n-o să ai vreo problemă în timp ce stai cu XPG EMIX H30 pe urechi.

Nu am apucat să le testez și pe alte dispozitive, dar căștile și amplificatorul sunt compatibile și cu consolele, spre exemplu. Sunt plug and play, așa că nu trebuie să te preocupi de drivere după ce le conectezi la PC sau la alt device.

Căștile se lansează în decembrie și în România, iar prețul ar urma să fie undeva în jurul sumei de 900 de lei. Alternative de căști de gaming poți găsi aici și aici, dacă ești nerăbdător.