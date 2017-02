Un artist a sculptat o păpușă goală care îl întruchipează pe președintele Trump

Președintele Trump a mai fost trollat pe internet în trecut, dar de această dată glumele se transformă într-un produs palpabil.

Un fost sculptor, pe nume Chuck Williams, a creat o păpușă Trump care are înfățișarea unui „trol”. Partea cea mai amuzantă a situației nu este asemănarea președintelui american cu o creatură a pădurii, dar faptul că producătorul, lipsit de inhibiții, comercializează un Trump gol pușcă.

Pentru a finanța această invenție, Williams se folosește de Kickstarter. Într-o singură săptămână acesta a reușit să strângă mai mult de 54.000 de dolari, sumă care depășește cu mult target-ul pe care și l-a propus inițial și care era de 38.000$. Pentru curioși, costurile de producere a unei singure păpuși Trump ajung la 25$, iar cei care s-au grăbit să susțină proiectul o vor avea în casă până la finalul anului.

De asemenea, aparent cei care au propus o sumă mai mare decât cea stabilită de producător vor primi un set de zece păpuși și o cutie din rășină de ediție limitată. Toate aceste informații nu fac decât să ne arate că oamenii sunt interesați să achiziționeze și să își atârne prin casă pe post de trofeu o asemenea creație, însă rămâne de văzut dacă aceștia vor găsi un loc potrivit unde să depoziteze păpușa Trump, noi totuși sperăm că undeva departe de ochii copiilor.

Minunata figurină de 4,75 inch, care este complet nudă, are încorporat și un smartphone de dimensiuni miniaturale, semn că inventatorul ține cont de tendințele actuale. Însă, din câte aflăm de pe Bored Panda, se așteaptă confirmările președintelui cu privire la acuratețea anatomiei păpușii.

Chuck Williams ne oferă mai multe informații cu privire la procesul de creație: „L-am sculptat în acest mod (adică gol) pentru a face clar faptul că am sculptat întreaga figurină și că nu am sculptat și atașat doar capul pe un corp deja existent. În plus, am și vrut să fie puțin insultător”, menționează creatorul.