Astăzi, Pământul se află la cea mai mare depărtare de Soare

Astăzi, planeta noastră se află la cea mai mare depărtare față de Soare, un fenomen cunoscut sub denumirea de afeliu.

Pământul se află la cea mai mare depărtare de soare astăzi, în data de 3 iulie. Cu ocazia acestei separații, cunoscută sub numele de afeliu, între Terra și Soare se va afla o distanță de 152.092.505 kilometri. De obicei, Pământul se află la o distanță de 149.597.870 de kilometri de Soare, distanță care este numită o unitate astronomică (AU) . Dar separația între cele două corpuri variază de-a lungul timpului, pentru că drumul Terrei pe orbită nu este perfect circular.

Acesta este și motivul pentru care planeta ajunge la afeliu în iulie și la periheliu în ianuarie, când Pământul se află cel mai aproape de Soare. Disparitatea dintre afeliu și periheliu este mică, fiind de aproximativ 5 milioane de kilometri. Cu toate acestea, această modificare are un impact asupra Pământului, pentru că el se mișcă mai repede atunci când este mai aproape de Soare, din fericire pentru unii și din păcate pentru alții. Această schimbare determină o iarnă mai scurtă cu cinci zile în emisfera nordică, dar o iarnă mai lungă în emisfera sudică, scrie space.com.

Însă orbita eliptică a Soarelui nu determină anotimpurile, ci acest lucru este cauzat de înclinarea axei, de 23,5 grade pe axă verticală.

Pentru a descrie natura orbitei eliptice, oamenii de știință se folosesc de un factor numit excentricitate, care este exprimată sub forma unui număr de la zero la unu. Dacă planeta are excentricitatea aproape de zero, atunci elipsa sa este circulară, ar dacă excentricitatea se apropie de unu, atunci elipsa este lungă și suplă. Terra are o excentricitate mică, de 0,2, ceea ce înseamnă că este foarte aproape de a fi circulară, acesta fiind și motivul pentru care diferența distanței de Soare la periheliu și afeliu nu este atât de mare.

Orbita planetei Mercur este cea mai excentrică dintre toate cele opt planete recunoscute oficial. Venus și Neptun circulă pe o orbită mai circulară decât cea a Pământului, iar Mercur, Marte, Jupiter, Saturn și Uranus au orbite mai excentrice decât a Terrei.