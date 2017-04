Pădurarii viitorului vor folosi tehnologii smart pentru a urmări mediul și animalele

Progresele tehnologice se fac simțite în mai toate sferele de activitate ale omului, iar lucrurile s-ar putea schimba în viitorul apropiat chiar și în mijlocul pădurii.

Pădurile sunt una dintre cele mai importante resurse de sol pe care le avem la dispoziție, din destul de multe puncte de vedere. Probabil cel mai la îndemână pentru oamenii de rând este să facă o plimbare printr-un parc amenajat într-o pădure; am avut norocul să am în buza orașului o pădure și un parc special amenajat, de mari dimensiuni, iar experiența nu are niciun punct de comparație cu un mini-parc amenajat între blocuri, lângă o parcare.

Lucrurile merg bine în păduri, de cele mai multe ori, iar asta se întâmplă datorită unor oameni pe care nu îi vedem prea des, dar despre care știm lucruri din multe surse, chiar și din poveștile copilăriei. Pădurarii au de îndeplinit mai multe sarcini în zona pe care o deservesc, fiind atenți nu doar la copacii din arealul definit, ci și la animalele care trăiesc în zonă. Observarea este un proces care necesită atenție și care, evident, poate fi îmbunătățit cu ajutorul tehnologiilor din ce în ce mai uzuale.

Sisteme de prevenire a defrișărilor ilegale

Sarcina de protecție a pădurii, care revine în grija pădurarului, se extinde acum către orice persoană care are un smartphone. În România, avem de ceva vreme aplicația ”Inspectorul Pădurii”, care transformă orice utilizator de telefon mobil într-un potențial pădurar. Aplicația a fost creată ca metodă de combatere a uneia dintre cele mai spinoase probleme cu care se confruntă pădurile românești: defrișările ilegale. După ce ani buni s-a furat ca în codru, Ministerul Mediului a decis să facă apel la cetățeni pentru a îmbunătăți situația, cel puțin parțial.

Până la Inspectorul Pădurii, tot ce ai fi putut face atunci când vedeai un camion încărcat cu lemne era să te uiți cum merge mai departe. Acum ai posibilitatea de a verifica numărul de înmatriculare și de a afla, pe loc, dacă transportul respectiv este legal. În caz că sistemul SUMAL, pe care se bazează aplicația, nu găsește date referitoare la transport, cetățenii pot suna la 112 pentru a raporta transportul. Da, până la prevenție în ceea ce privește defrișările, putem încerca ameliorarea fenomenului, prin raportarea transporturilor neobișnuite.

Revenind la pădurari, aceștia n-au în grijă doar copaci, cum aminteam mai devreme, ci și animale. Iar urmărirea lor este un proces mai dificil decât supravegherea copacilor. Totuși, lucrurile au evoluat de-a lungul timpului.

Urmărirea animalelor în timp real

În prezent, ne folosim cel mai des de tehnologia GPS pentru a localiza animalele sălbatice din păduri. Aceasta, însă, este o tehnologie relativ rudimentară, care oferă informații despre locul unui animal la un moment dat și cam atât. Pădurarul sau alte persoane care supraveghează astfel animalele au nevoie de o tehnologie îmbunătățită, pentru a înțelege mai bine ce se întâmplă cu animalele, un simplu tracker GPS este insuficient.

Datorită tehnologiei, însă, avem posibilitatea de a explora mai mult viețile animalelor sălbatice. Spre exemplu, cercetătorii de la UC Santa Cruz au decis să folosească zgărzi cu accelerometre pentru a descoperi mai multe despre modul în care își petrec zilele lupii. Putem spune că, astfel, lupii ”țin” un jurnal al activităților zilnice, iar cercetătorii pot afla când aceștia aleargă și vânează sau când sunt în stare de repaus. Asemenea sisteme de urmărire avansată sunt deja folosite și pentru alte viețuitoare, cum ar fi cele marine, astfel încât un contur cât mai detaliat al vieții animalelor sălbatice să poată fi creat.

Urmărirea animalelor sălbatice nu este rezervată doar pădurarilor și cercetătorilor. Există și aplicații pentru telefon, cum ar fi Animal Tracker, care îți oferă posibilitatea de a descoperi detalii despre diverse viețuitoare care au trackere atașate. De asemenea, dacă ai ocazia să observi în realitate una dintre viețuitoarele urmărite prin intermediul acestei aplicații, poți trimite propriile detalii cu privire la comportamentul observat al acesteia.

Cum trăiește un animal în pădure?

Realitatea virtuală are un potențial enorm de a transforma relația oamenilor cu natura, sporindu-le interesul oamenilor pentru aspectele sălbatice ale pădurilor. Un astfel de proiect care se bazează pe VR a fost testat în Pădurea Grizedale, din nord-vestul Angliei. Aici, doritorii au putut să folosească niște căști de realitate virtuală construite special pentru evenimentul ”In the Eyes of the Animal”.

Căștile VR simulează exact punctul de vedere al animalelor din pădure, folosind mai multe tehnologii. Astfel, pentru ca noi să putem experimenta ceea ce văd animalele, căștile se bazează pe tehnologia LIDAR, pe filmări la 360 de grade efectuate cu dronele, dar și pe tomografii computerizate. Experiența nu este doar vizuală, ci și auditivă, participanții putând auzi sunetele pădurii în interiorul căștii. Sistemul audio folosește tonuri binaurale pentru a simula auzul animalelor.

Așadar, până și pădurea beneficiază și va beneficia din ce în ce mai mult de tehnologie, iar asta nu poate decât să ne bucure. Avem deja conturate trei zone importante unde tehnologiile smart sunt implementate și unde progresele se fac în continuare. Pădurile pot fi monitorizate din ce în ce mai eficient cu soluții precum Inspectorul Pădurii. Știu, este doar un început mic, mulți încă nici nu știu de aplicație, dacă ne referim la marea masă, dar, exact, este un început. Animalele pot fi studiate de la distanță cu ajutorul tehnologiei GPS, dar și cu ajutorul unor tehnologii mai avansate care încorporează accelerometre, spre exemplu. Nu în ultimul rând, chiar și noi, cei de rând, putem ajunge mai aproape de pădure și de viețuitoare, prin intermediul realității virtuale, care ne permite să intrăm în pielea animalelor care cutreieră pădurile.