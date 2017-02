Premiile Oscar 2017 (live text): vedetele dau interviuri pe covorul roșu

Dacă te întrebi când sunt premiile Oscar 2017 și unde le poți vedea live, trebuie să știi că cea de-a 89-a edițiie a Oscarurilor se va desfășura în noaptea dintre duminică, 26 februarie, și luni, 27 februarie. Premiile Oscar 2017 vor fi live pe Digi 24 și Digi Film și, în format live text, în acest articol.

OSCAR 2017 LIVE: 1.35 Premiile Oscar 2017 debutează cu interviuri date de vedete pe covorul roșu. Actorii își etalează ținutele și vorbesc despre rolurile pe care le-au jucat. Actori, actrițe, regizori sosesc pe covorul roșu.

Gala Oscar 2017 este unul dintre cele mai așteptate evenimente ale anului și, în cazul în care te întrebi când sunt premiile Oscar 2017, e musai să-ți spunem că ele vor începe la ora 1.30 ora României.

Merită menționat și faptul că ora la care începe gala Oscar 2017 nu este și ora la care începe decernarea premiilor. Anul trecut, 3.45 a fost ora la care a început decernarea premiilor Oscar și ne așteptăm ca și anul acesta să fie la fel.

Înainte de a se acorda premiile, se fac transmisiuni de pe covorul roșu, iar gazda evenimentului ține un discurs. Jimmy Kimmel va fi gazda Oscar 2017 și ne putem aștepta la numeroase glume – unele mai sărate decât altele.

Cum vezi premiile Oscar 2017 live

În România, premiile Oscar 2017 live vor fi difuzate pe Digi 24 și Digi Film, dar nu vei putea urmări pe site-ul digi24.ro și online. O opțiune ar fi acest stream, în limba engleză. Există și aplicația Awards Guide pe care o poți folosi ca să vezi în timp real date și informații despre filmele premiate. Aceasta este disponibilă în Play Store sau App Store.

Îți reamintim că, în acest articol, începând cu ora 1.30, vom transmite Oscarurile în format live text.

Nominalizările la Oscar 2017 – lista completă

În rândurile de mai jos poți găsi lista completă a filmelor și persoanelor nominalizate la premiile Oscar de anul acesta. Printre favoriți se numără La La Land (cel mai bun film), Casey Affleck (cel mai bun actor în rol principal), Emma Stone (cea mai bună actriță într-un rol principal), Moana (cea mai bună animație)

Nominalizări Oscar 2017 – Cel mai bun film

Arrival

Hacksaw Ride

Hidden Figures

Lion

Moonight

Fences

Hell or High Water

La La Land

Manchester by the sea

Cel mai bun regizor

Arrival – Denis Villeneuve

Hacksaw Ridge – Mel Gibson

La La Land – Damien Chazelle

Manchester by the Sea – Kenneth Lonergan

Moonlight – Barry Jenkins

Nominalizări la Oscar 2017 – Cel mai bun actor în rol principal

Casey Affleck – Manchester by the Sea

Andrew Gartfield – Hacksaw Ridge

Ryan Gosling – La La Land

Viggor Mortensen – Captain Fantastic

Denzel Washington – Fences

Cel mai bun actor în rol secundar

Magershala Ali – Moonlighrt

Jeff Bridges – Hell or High Water

Lucas Hedges- Manchester by the Sea

Dev Patel – Lion

Michael Shannon – Nocturnal Animals

Nominalizări la Oscar 2017 – Cea mai bună actriță în rol principal

Isabelle Huppert – Elle

Ruth Negga – Loving

Natalie Portman – Jackie

Emma Stone – La La Land

Meryl Streep – Florence Foster Jenkins

Cea mai bună actriță în rol secundar

Viola Davis – Fences

Naomie Harris – Moonlight

Nicole Kidman – Lion

Octavia Spencer – Hidden Figures

Michelle Williams – Manchester by the Sea

Nominalizări la Oscar 2017 – Cea mai bună animație

Kubo and the Two Strings

Moana

My Life as a Zucchini

The Red Turtle

Zootopia

Cele mai bune efecte vizuale

Deepwater Horizont

Doctor Strange

The Jungle Book

Kubo and the Two Strings

Rogue One: A Star Wars Story

Nominalizări la Oscar 2017 – Cele mai bune costume

Allied

Fantasic Beasts and Where to Find Them

Florence Foster Jenkins

Jackie

La La Land

Cel mai bun film într-o limbă străină

Land of Mine – Danemarca

A Man Called Ove- Suedia

The Salesman – Iran

Tanna – Australia

Toni Erdmann – Germania

Nominalizări la Oscar 2017 – Machiaj și coafură

A Man Called Ove

Star Trek Beyond

Suicide Squad

Cel mai bun scenariu original

Hell or High Water

La La Land

The Lobster

Manchester by the Sea

20th Century Women

Nominalizări la Oscar 2017 – Cel mai bun scenariu adaptat

Arrival

Fences

Hidden Figures

Lion

Moonlight

Cel mai bun montaj

Arrival

Hacksaw Ridge

Hell or High Water

La La Land

Moonlight

Nominalizări la Oscar 2017 – Cel mai bun design de producție

Arrival

Fanstastic Beasts and Where to Find Them

Hail, Caesar!

La La Land

Passengers

Cel mai bun documentar

Fire at Sea

I am not your Negro

Life, Animated

O.J.: Made in America, 13 th