Olandezii au găsit o cale creativă pentru prevenirea accidentelor cu pietoni

Foarte mulți pietoni au ajuns să meargă pe stradă cu ochii în telefon, dar olandezii au găsit o soluție creativă pentru prevenirea accidentelor.

Luând în calcul omniprezența smartphone-urilor, prea puțini pietoni mai au tendința să ridice privirea în momentul în care merg pe stradă. În contextul în care semafoarele necesită acest efort pentru a afla cu ce culoare vă confruntați, consecințele sunt dezastruoase. De exemplu, nu ar trebui să vină ca o surpriză faptul că numărul accidentelor în care au fost implicate persoane cu telefoane în mână a crescut semnificativ în ultimii ani.

Cea mai mică problemă cu care vă puteți confrunta în momentul în care mergeți cu telefonul în mână este că vă puteți lovi de o altă persoană, de un stâlp sau de un hidrant. Nu este exclus nici să vă aflați la trecrea de pietoni, să primiți un mesaj și, în loc să vă uitați în împrejurimi, vă grăbiți să puneți repede mâna pe telefon.

Soluția preventivă găsită de olandezi la această problemă îngrijorătoare a fost implementată de curând în localitatea Bodegraven și vine sub forma unor proiectoare discrete aflate la semafoare. Acestea proiectează culoarea semaforului sub formă de linii pe trotuar pentru a atenționa persoanele care stau cu privirea în pâmânt că ar trebui sau nu să traverseze strada. Intitulate Plus Lightlines, aceste linii detaliate de cei de la The Verge reprezintă o soluție simplă la o problemă destul de complexă.

Pe de altă parte, având în vedere numărul accidentelor petrecute pe trecerile de pietoni în ultimii ani în România, cel mai bine ar fi să vă asigurați că nu vine nici o mașină înainte să traversați. Nici un semafor sau linie colorată nu vă salvează de un șofer inconștient.

,,Oamenii sunt distrași din ce în ce mai mult de smartphone. Atracția rețelelor sociale, a jocurilor, WhatsApp sau a muzicii de pe mobil este grozavă și vine în detrimentul atenției la trafic. Ca organizație guvernamentală, nu putem remedia acest trend cu ușurință, dar îl putem anticipa.” Astfel a explicat consilierul local Kees Oskam implementarea sistemului Plus Lightlines.