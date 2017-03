Oferte eMAG: Reduceri în ultima zi de eMAG Stock Busters

Reducerile eMAG din campania Stock Busters mai sunt disponibile numai azi, 23 martie. Ofertele eMAG cu ocazia Stock Busters sunt foarte bune, existând reduceri la întreaga gama de produse. Tot catalogul campaniei este disponibil AICI.

În rândurile de mai jos, am selectat trei produse care ne-au atras nouă atenția cu ocazia acestei runde de reduceri eMAG. Promoția eMAG vine cu reduceri de până la 50%, așa că ai motive serioase de shopping.

Un telefon decent cu o reducere de peste 50% la eMAG este Bluboo Maya. Acesta are un display HD de 5,5 inch și vine echipat cu un procesor cu patru nuclee de 1,3Ghz și 2GB memorie RAM. Spațiul de stocare de 16GB poate fi extins prin card microSD, iar bateria este de 3.000 mAh. Smartphone-ul are un design elegant, fiind construit din aluminiu, iar camerele foto sunt de 13, respectiv 8MP. Din recenziile lăsate de alți cumpărători, smartphone-ul pare să aibă un raport performanțe-preț foarte bun. Îl poți cumpăra de AICI, cu ocazia noii runde de reduceri eMAG, la un preț excelent.

Cei care vor un televizor mare care oferă o calitate bună a imaginii pot opta pentru un model de la Samsung. Noi am găsit un TV cu diagonală de 125 de centimetri și display cu rezoluție 4K. Televizorul Samsung are o reducere de 40% și este de tip Smart TV. Asta înseamnă că îl poți conecta la internet și te poți bucura de aplicațiile de muzică și de video streaming. Îl poți cumpăra de AICI, din oferta eMAG.

Un laptop decent cu design foarte plăcut și ecran tactil rabatabil este ASUS ZenBook Flip. Cu o reducere de aproape 40%, laptopul ASUS ZenBook Flip este dotat cu un procesor Intel Core m3, are 4GB memorie RAM și spațiul de stocare este de tip SSD și are 128GB. Ecranul are o diagonală de 13,3 inch și rezoluție full HD, iar bateria promite o autonomie de până la 12 ore. Îl poți cumpăra de la reducere de la eMAG, în ultima zi de Stock Busters, accesând ACEST link.