Oferte eMAG: Reduceri la resigilate

Reduceri eMAG și oferte se găsesc, în această perioadă, la produsele resigilate. Noi am aruncat un ochi peste rubrica de resigilate de pe site-ul eMAG și am ales câteva produse care ar merita cumpărate.

Produsele resigilate aflate la reducere la eMAG sunt produse care au stat în showroom sau care au fost returnate de către alți clienți. Ele au ambalajele originale deschise și, uneori, pot prezenta urme de utilizare. Totuși, din aceste motive, ele beneficiază și de reduceri foarte bune și vin și cu garanție, deci nu ai de ce să-ți faci griji că s-ar putea defecta. Toate ofertele eMAG la produse resigilate le găsești AICI, iar sugestiile noastre sunt mai jos.

iPhone 7 este unul dintre cele mai râvnite smartphone-uri de pe piață, dar prețul nu este cel mai prietenos. Dacă ești genul care face multe poze sau clipuri video, problema e și mai mare pentru că versiunile cu mult spațiu de stocare sunt chiar mai scumpe. Din fericire, în lista cu reduceri eMAG am găsit un iPhone 7 cu 128GB spațiu de stocare la un preț bun. Are un display Retina de 4,7 inch, una dintre cele mai bune camere foto de pe piață și un design desăvârșit. Îl poți cumpăra AICI.

Un laptop bun nu trebuie să coste, neapărat, o avere, iar modelul de la Lenovo găsit de noi este o dovadă în acest sens. Are un display de 15,6 inch, procesor Intel Core i5 și 4GB memorie RAM. Are și o placă video dedicată, pe lângă cea integrată, iar spațiul de stocare este un HDD de 500 de GB. Are o reducere considerabilă și îl găsești AICI, alături de alte oferte eMAG.

Combina frigorifica Whirlpool 6th Sense Fresh Control are o reducere mare dacă o cumperi de la resigilate și vine cu un congelator încăpător, patru rafturi și sistem antibacterian care asigură că mâncarea rămâne gustoasă și sănătoasă. De asemenea noua tehnologie de control al prospetimii Al 6lea Simt garanteaza refrigerarea la umiditate perfecta in intregul interior si face posibila pastrarea alimentelor proaspete de pana la 4 ori mai mult timp. Poți vedea mai multe detalii despre acest figider, cu ocazia noilor reduceri eMAG la resigilate, AICI.