Oferte eMAG: Reduceri la laptopuri care vin cu jocuri gratuite la pachet

Oferte eMAG și reduceri se găsesc, zilele acestea, la câteva laptopuri puternice, numai bune pentru cei care au nevoie de un PC bun de pe care să lucreze, dar și pentru cei care vor sesiuni de gaming decente.

Noua rundă de reduceri eMAG vine la pachet și cu un bonus: la achiziționarea oricărui laptop dintre cele de mai jos primești cadou șase jocuri, ca să ai cu ce să-ți testezi noua jucărie. Oferta completă este disponibilă AICI, iar recomandările noastre le găsești mai jos.

Acest laptop Lenovo vine cu un design simplu, care nu va impresiona pe nimeni, dar componentele fac din el un laptop de luat în calcul. Are un display full HD de 15,6 inch, un procesor Intel Core i7 de generația a 7-a, model HQ, 8GB memorie RAM, dar și o placă video dedicată Geforce GTX 950M cu 4GB memorie RAM. Este un dispozitiv bun pentru jocuri, cât timp nu speri să te joci la nivel maxim de detaliu, dar și pentru cei care vor să facă editare foto și video. Îl poți cumpăra la reducere de la eMAG, de AICI, și primești și cele șase jocuri menționate anterior.

În lista cu reduceri eMAG am găsit și un laptop HP Envy, dar acesta nu este recomandat gamerilor, ci celor care își doresc un PC pentru birou. Laptopul are un display cu diagonală de 15,6 inch și rezoluție full HD, un design stilat, procesor Intel Core i7 un pic mai slab (6500U), 4GB memorie RAM și 1TB spațiu de stocare de tip HDD. Nu are placă video dedicată, de aceea nu poate fi un instrument pentru gameri. Îl poți cumpăra de AICI.

Printre numeroasele oferte eMAG am găsit și un model de la ASUS. Acesta are aceleși specificații cu laptopul Lenovo prezentat mai sus, dar diferă spațiul de stocare. Modelul ASUS vine cu un SSD de 256GB (față de HDD-ul de 1TB al modelului Lenovo), însemnând că oferă timpi de reacție mult mai mici și performanțe mai bune. Îl poți cumpăra la reducere de la eMAG, cu șase jocuri incluse, de AICI.