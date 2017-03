Oferte eMAG: Reduceri consistente de Stock Busters

O nouă rundă de oferte eMAG a luat startul, în cadrul unui nou eveniment, iar mai jos găsiți o selecție de produse de top cu reduceri consistente.

Prima zi de reduceri Stock Busters la eMAG vine cu zeci de produse la reducere, din mai toate categoriile care te-ar putea interesa. Am ales trei produse de care e posibil să ai nevoie și la care mizăm atât pe calitate, cât și pe preț.

Oferte eMAG: Laptop Dell Inspiron 3567

Laptopul Dell Inspiron 3567 vine cu un procesor Intel Core i5 din cea mai nouă generație, Kaby Lake, și rulează la 2,5GHz, cu posibilitate de boost la 3,1GHz. Laptopul are placă video dedicată, modelul R5 M430 de la Radeon, cu 2GB de memorie, iar la capitolul memorie RAM a device-ului, avem de-a face cu 4GB de memorie DDR4. Hard disk-ul are o capacitate de 540GB, iar ecranul de 15,6 inci are rezoluția de 1366 x 768 pixeli. În cadrul acestei runde de reduceri eMAG, Dell Inspiron 3567 vine cu o reducere de 19% și pate fi găsit aici.

Reduceri eMAG: Smartphone Lenovo Moto Z

Lenovo Moto Z are la bază un procesor Qualcomm Snapdragon 820, care rulează la 1,8 + 1,36GHz, dar și 4GB de memorie RAM. Telefonul este dual SIM și oferă și un slot de card microSD, pentru carduri de până la 128GB, astfel încât să poți extinde cu ușurință memoria internă a telefonului, de 32GB. Smartphone-ul are rezoluția ecranului de 2560 x 1440 pixeli, ideală pentru diagonala de 5,5 inci. Camera foto principală are senzor de 13MP, iar cea secundară este de 5MP. Telefonul are o reducere de 20% momentan și este disponibil aici.

Oferte eMAG: Televizor LED Smart Samsung 32J5200

Modelul Samsung 32J5200 este un televizor cu diagonala ecranului de 80cm, iar rezoluția display-ului LED este de 1920 x 1080 pixeli. Televizorul are două boxe de 10W și beneficiază de tehnologii ca DTS Premium Sound și DTS Studio Sound. Între funcțiile smart putem enumera mirroring-ul dinspre mobil spre televizor, o mulțime de aplicații, dar și un browser pentru navigarea pe internet. Televizorul vine cu un preț cu 24% mai mic în această rundă de reduceri eMAG și poate fi găsit aici.