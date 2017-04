Oferte eMAG Crazy Days: Reduceri de până la 50% la toată gama de produse

Reduceri eMAG și oferte se găsesc, până pe 1 mai, în cadrul campaniei „eMAG Crazy Days”. Retailerul promite reduceri mari în perioada 25 aprilie – 1 mai, iar mai jos găsești sugestiile noastre.

Dacă bateria este cea care contează pentru tine cel mai mult atunci când te uiți după un telefon nou, atunci am găsit un model bun pentru tine care beneficiază și de o reducere cu ocazia eMAG Crazy Days. Este vorba despre ASUS ZenFone 3 Max, un telefon mid-range cu o baterie uriașă. ASUS ZenFone 3 Max are un display de 5,2 inch cu rezoluție HD sub care se ascund un procesor Mediatek cu patru nuclee, 2GB memorie RAM și un spațiu de stocare extensibil de 32GB. Acum, revenind la baterie, trebuie să știi că aceasta are 4.130 mAh, absolut enorm pentru un telefon atât de puțin pretențios. ZenFone 3 Max are cameră principală de 13MP, vine cu senzor de amprente încorporat și îl poți cumpăra de AICI, cu ocazia eMAG Crazy Days.

Dacă îți dorești un laptop bun, dar care nu te costă enorm, poți opta pentru un model de la Lenovo. Noi am găsit un model cu procesor Intel Core i3, 4GB memorie RAM și placă video dedicată NVIDIA. Laptopul este dotat și cu un SSD de 128GB care îi conferă un plus de viteză și îl poți cumpăra la reducere de la eMAG, de AICI.

Cu ocazia reducerilor eMAG, poți opta și pentru un televizor LED Star-Light cu diagonală de 127 cm. Acest televizor slim cu ecran LED și rezoluție full HD de 1920 x 1080 oferă o imagine clară cu un contrast excelent și detalii vizuale precise. Adaptabil și foarte ușor de conectat la alte dispozitive, aparatul este echipat cu 3 intrări HDMI și port USB pentru a permite vizionarea de fișiere video, audio sau foto de pe un drive USB chiar fără a fi nevoie de un PC în preajmă. Poate fi cumpărat de AICI.