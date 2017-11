O nouă vulnerabilitate îți va schimba părerea despre Mac

Din multe puncte de vedere, sistemele cu MacOS sunt foarte sigure. Din păcate, ocazional este descoperită o vulnerabilitate care îți schimbă părerea despre produsele Apple.

Se întâmplă din ce în ce mai des să detaliem o vulnerabilitate asociată dispozitivelor Apple, indiferent dacă este vorba de iDevice-uri sau MacBook-uri. Pe de o parte, este îmbucurătoare eficiența celor de la Apple de a le remedia. Pe de alta, aceste situații te fac să crezi că gigantul din Cupertino nu face o treabă foarte bună în a-și testa sistemele de operare înainte de a le distribui publicului larg.

În orice caz, cea mai recentă vulnerabilitate în MacOS High Sierra a fost descoperită de expertul în securitate Lemi Orhan Ergin. Tot el a postat-o pe Twitter, după cum se poate vedea mai jos. Aceasta permite oricărei persoane care are acces fizic la sistemul tău să-ți controleze computerul, indiferent cât de complexă îți este parola. Practic, după doar câteva minute în care ai lăsat o persoană nesupravegheată cu sistemul din dotare, îți poate accesa toate fișierele, îți poate șterge aplicații și nu numai.

Noua vulnerabilitatea permite oricui să se autentifice pe sistemul tău cu numele de utilizator root, cu condiția să insiste și să apese pe ok de câteva ori, fără să tasteze nici o parolă. Userul root este administratorul absolut pe Mac și, în mod implicit, ar fi trebuit să fie dezactivat. Cu același truc, te poți autentifica pe un sistem care a fost blocat anterior.

Problema detaliată mai sus afectează utilizatorii de MacOS High Sierra. De aceeași problemă au de suferit cei care și-au instalat ultimul beta de 10.13.2. Cei de la Apple se pare că nu și-au dat seama de problemă până la această oră. Din fericire, oficialii companiei au afirmat că problema se va remedia în viitorul apropiat printr-un update. Până atunci însă, soluția este să-ți activezi userul Root manual și să-i asociezi o parolă urmând acești pași.

Dear @AppleSupport, we noticed a *HUGE* security issue at MacOS High Sierra. Anyone can login as „root” with empty password after clicking on login button several times. Are you aware of it @Apple?

— Lemi Orhan Ergin (@lemiorhan) November 28, 2017