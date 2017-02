Un nou tip de baterie are capacitatea de a revoluționa dispozitivele ce se bazează pe o astfel de sursă de energie electrică.

Cercetătorii de la Harvard John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences au reușit să creeze o baterie de tip flow, sau baterie cu curgere, care stochează energia în molecule organcie dizolvate în apă cu pH neutru. Această nouă metodă oferă o baterie necorozivă și netoxică, ce are o durată de viază excepțională, având potențialul de a micșora semnificativ costurile de producție.

Bateriile cu curgere stochează energia în soluții lichide, iar cu cât este mai mare ”rezervorul”, cu atât mai mare este capacitatea stocată. Aceste baterii sunt o soluție promițătoare pentru stocarea de energie regenerabilă provenită de la eoliene sau de la panouri solare. Cu toate acestea, astfel de baterii au tendința de a-și pierde din capacitate din cauza ciclurilor de încărcare, iar electrolitul are nevoie de mentenanță pentru restabilirea capacității inițiale.

Echipa de la Harvard a modificat structura moleculelor folosite în electroliți și le-a făcut solubile în apă. Astfel, noua baterie își pierde 1% din capacitate după 1000 de cicluri de încărcare. În plus, dizolvarea electroliților în apă cu pH neutru face bateriile utile pentru instalarea în case. Dacă apar scurgeri, acestea nu vor afecta cu nimic solul, soluția nefiind corozivă. De asemenea, pot fi folosite materiale mai ieftine pentru componentele bateriei, când vine vorba de vasul de stocare și de pompe.

Reducerea costurilor este crucială: Departamentul de Energie al SUA a stabilit o țintă pentru crearea unei baterii ce poate stoca energie pentru mai puțin de 100 de dolari pe KW/h, astfel că stocarea energiei provenită de la soare sau de la eoliene poate deveni cu adevărat competitivă în bătălia cu sursele de energie clasice, arată techxplore.com.