Noul iPhone va avea USB-C, dar nu așa cum ne-am aștepta

Apple ar avea de gând să folosească tehnologia USB-C pentru conectivitatea următorului iPhone, dar lucrurile nu stau așa cum am crede.

Conform lui Ming-Chi Kuo, analist la KGI Securities, noile telefoane iPhone vor păstra portul Lightning, în timp ce standardul USB-C va fi folosit pentru încărcare. Asta înseamnă că unul dintre capetele cablului va avea mufă Lightning, în timp ce al doilea va fi un conector USB-C, pentru a fi introdus în încărcător.

O astfel de metodă are două avantaje. În primul rând, USB-C poate să transporte mult mai multă energie electrică decât standardul USB-A. Acesta este și motivul pentru care Google folosește cabluri cu ambele mufe USB-C pentru încărcarea dispozitivelor. Viitoarele încărcătoare de iPhone vor avea un conector USB-C, la fel ca noile încărcătoare de MacBook sau încărcătorul pentru Google Pixel, arată gsmarena.com.

Astfel, noul iPhone ar putea fi conectat direct la noile MacBook-uri, fără să mai fie nevoie de un adaptor. Din păcate, va fi nevoie de un alt adaptor, pentru toate celelalte încercări de conectare, dar cu siguranță Apple va crea un asemenea gadget.

O astfel de decizie nu este o noutate. iPad Pro are deja suport pentru fast charging, atunci când folosești cablul USB-C to Lightning. Momentan, acesta este singurul dispozitiv cu iOS care are activă funcția de fast charging, dar se estimează că nu va mai rămâne singur pentru mult timp.

Cu toate că Kuo este o sursă de încredere pentru zvonurile legate de produsele Apple, nu trebuie să uităm că vorbim totuși de un zvon. Pe de altă parte, noua teorie este mult mai plauzibilă decât cea inițială, conform căreia Apple va folosi un port USB-C direct pe iPhone.