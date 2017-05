Noul Huawei Nova 2 aduce aminte de iPhone, dar este mai colorat

Huawei are un portofoliu foarte bogat de dispozitive, dar își menține obiceiul să lanseze deseori smartphone-uri noi, precum Huawei Nova 2.

Pe lângă dispozitivele adresate segmentului high end, Huawei are o serie de terminale cu specificații mainstream. În această gamă intră și recent anunțatele Huawei Nova 2 și Huawei Nova 2 Plus. Aceastea reprezintă ediții actualizate ale terminalelor lansate în urmă cu aproximativ un an. În ultimele săptămâni, au existat speculații despre noile smartphone-uri Huawei Nova, dar acum au fost confirmate oficial.

Cum era de așteptat, față de prima generație de Huawei Nova, noile telefoane Nova 2 și Nova 2 Plus sunt un pic mai sprintene și incorporează mici modificări estetice. Între ele, Huawei Nova 2 Plus este un pic mai mare și are o baterie mai generoasă.

Noul Huawei Nova 2 este construit în jurul unui display Full HD de 5 inci cu un procesor HiSilicon Kirin 659, 4GB RAM și o memorie internă de 64GB. Camera frontală este de 20 de megapixeli, în timp ce pe spate are o combinație între doi senzori, de 12 și 8 megapixeli cu bliț LED. Autonomia sa este asigurată de o baterie de 2950mAh, sistemul de operare preinstalat este Android 7.0 Nougat acoperit de interfața proprietară EMUI 5.1. Un senzor de amprentă pe spate, o mufă de căști și un port USB C completează ecuația.

Fratele său mai mare, Huawei Nova 2 Plus este construit în jurul aceluiași panou Full HD, dar de această dată are o diagonală de 5,5 inci, în loc de 5 inci ca în cazul versiunii standard. Are același procesor și memorie RAM, dar cantitatea de memorie internă este dublată – 128GB. Sistemul de captură este identic, 20MP pe față și 12MP+8MP pe spate. Acumulatorul folosit este de 3340mAh.

Noile smartphone-uri Huawei Nova 2 și Nova 2 Plus sunt disponibile în China momentan, dar ar trebui să ajungă și în alte colțuri ale mapamondului în culorile negru, auriu, verde, albastru și rose gold pentu 378 euro, respectiv 416 euro.

