Noua consolă Atari a fost dezvăluită oficial și e superbă

Cei de la Atari au dezvăluit în cadrul conferinței E3 2017 că vor intra din nou în domeniul consolelor, iar acum avem primele imagini cu produsul.

Au trecut câteva decenii de când am avut parte de o nouă consolă Atari. La momentul respectiv, jocurile erau pe cartușe, iar PlayStation sau Xbox erau în stadiu de proiect. După o lungă pauză însă, bătrâna companie a promis că până la finele acestui an vom avea parte de o nouă consolă creată sub brandul clasic.

Intitulată Ataribox, consola a ajuns online zilele trecute în imaginile alăturate. Până acum, singurul detaliu care se cunoștea despre iminentul gadget era că vom avea parte de un omagiu adus consolelor de pe vremuri. Mai precis, ne vom aștepta la un finisaj cu o textură de lemn inspirat din Atari 2600 lansată pentru prima oară în 1977.

Cei de la Atari au clasificat noul proiect ca fiind o consolă ce respectă tradiția brandului, dar reușește să fie complet nouă în materie de dotări și performanță. Dintr-un punct de vedere, produsul final era menit să rezoneze atât cu clienți noi, cât și cu cei care își doreau să aibă parte de o doză semnificativă de melancolie.

Din ce putem desluși din imaginile alăturate, consola va fi realizată dintr-un plastic negru curbat pe laterale cu striații pe deasupra, la fel ca acum 40 de ani. Partea din spate a consolei este un pic mai înaltă, în timp ce panoul frontal va fi din sticlă sau lemn. Conectica va include o ieșire HDMI, patru porturi USB și, din motive necunoscute, un cititor pentru carduri SD. În privința conținutului ce va fi disponibil pe platformă, cei de la Atari au insistat asupra faptului că vom avea parte de o combinație de jocuri noi și vechi.

Detalii legate preț și disponibilitate pentru Ataribox vor fi făcute publice în lunile următoare.