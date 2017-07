Noua aplicație Microsoft pentru iPhone le descrie lumea nevăzătorilor

Microsoft a lansat o nouă aplicație pentru smartphone-urile iPhone, pe care nevăzătorii o vor putea folosi pentru a înțelege lumea înconjurătoare.

Aplicația Seeing AI de la Microsoft le va permite utilizatorilor să îndrepte telefonul către o persoană, iar dispozitivul le va spune cine este în fața camerei și cum se simt aceștia. Persoanele pot, de asemenea, să îndrepte camera foto către diverse produse pentru a afla ce sunt acestea. Aplicația se folosește de inteligență artificială pentru a oferi informațiile.

Compania a dezvăluit un prototip al acestei aplicații în luna martie a anului trecut, în cadrul unei conferințe, iar începând de astăzi, aceasta este disponibilă pentru persoanele din SUA. Încă nu știm când va fi lansată și o versiune pentru Android, dar nici când aceasta va putea fi folosită de nevăzătorii din întreaga lume.

Aplicația poate recunoaște oameni pe care i-a mai văzut deja, dar le poate ghici și emoțiile și vârsta acestora. De asemenea, poate identifica produse prin intermediul scanării codului de bare și poate recunoaște și dolarii americani. Această funcție este deosebit de utilă, deoarece dolarii sunt greu de diferențiat pentru nevăzători.

Aplicația Seeing AI folosește rețele neurale pentru a identifica lumea din jurul său, tehnologia fiind cea care este deja în plină dezvoltare în întregul Silicon Valley, stând la baza dronelor sau a mașinilor autonome. Cele mai de bază funcții ale aplicației pot fi accesate fără conexiune la internet, însă pentru funcțiile complexe, precum descrieri mai ample sau recunoașterea scrisului de mână, Seeing AI are nevoie de conexiune la internet pentru a putea accesa cloud-ul.