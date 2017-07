Nokia 8 ar putea fi primul nou telefon al producătorului cu lentile Zeiss

Nokia 8 se apropie de lansare, astfel că avem parte de imagini din ce în ce mai clare cu viitorul flagship al companiei.

HMD Global a reînviat brandul Nokia și produce telefoane care se bazează pe sistemul de operare Android, iar aceste smartphone-uri au toate șansele să devină nume importante pe piață. Tocmai ieri scriam despre faptul că lansarea Nokia 8 se apropie cu pași repezi, fiind vehiculat sfârșitul lunii ca termen estimativ pentru aceasta. O zi mai târziu, avem parte de imagini destul de clare cu noul smartphone al companiei.

Evan Blass, cunoscut pentru zvonurile din piață care se adeveresc, de cele mai multe ori, a descoperit pe Vimeo un videoclip în care apar patru telefoane Nokia, acesta punctând faptul că HMD Global vinde doar trei astfel de dispozitive. Ce este mai important este că niciunul dintre smartphone-urile actuale nu are o cameră foto duală, așa cum pare să aibă dispozitivul din stânga.

What interests me about this video [https://t.co/eSzd0XHvrt] is that it shows 4 smartphones, but Nokia only sells 3 (none w dual lens). pic.twitter.com/RKStSoSgM5

— Evan Blass (@evleaks) May 16, 2017