Need for Speed Payback detaliat la E3 2017 printr-un nou trailer

Need for Speed Payback este cel mai așteptat joc cu mașini al acestui an, după o pauză de câțiva ani de la lansarea ultimului NFS.

Need for Speed a fost din totdeauna una dintre cele mai populare francize de jocuri cu mașini. Deși a inclus doar titluri arcade ce nu aveau legătură cu simulatoare precum Project Cars, acestea erau atrăgătoare prin mecanica de joc foarte bine pusă la punct, prin campaniile single player atrăgătoare și grafica impresionantă.

Marea diferență dintre jocurile Need for Speed și cele din seria Burnout, de exemplu, a constat în includerea unor modele de mașini licențiate de la producătorii reali. Din acest motiv a existat Need for Speed Porsche în anii 2000. Utilizarea unor modele licențiate și asocierea cu branduri precum Lamborghini, Bugatti sau Ferrari vine însă la pachet cu câteva limitări importante. Deoarece producătorii de autoturisme nu sunt de acord cu distrugerea mașinilor lor într-un mod incredibil de agresiv, în NFS nu puteai să-ți faci mașina ta pachet sau a personajelor cu care interacționai in-game.

Situația s-a schimbat în Need of Speed Payback, iar dezvoltatorii de la Ghost Games se pare că au reușit să convingă producătorii auto să ofere un grad sporit de libertate creativă. În continuare, nu vor sări ușile de la o mașină, iar spațiul în care se află șoferul nu va fi spulberat, dar contactul agresiv dintre două mașini va fi foarte spectaculos din punct de vedere vizual. În momentul impactului, se va face zoom pe zona de contact, timpul se va înceini, iar saturația culorilor va crește brusc pentru a-ți atrage atenția asupra momentului important.

,,Comunicăm îndeaproape cu producătorii auto. Le arătăm tot ce vrem să facem și ei pot spune că nu le place modul în care este tratat brandul într-o anumită situație. Dacă ei nu sunt de acord cu ceva, noi trebuie să-l schimbăm.” Marcus Nilsson, producătorul jocului a fost foarte încântat de parteneriatul cu producătorii auto și au fost multe situații în care a fost surprins de nivelul de flexibilitate de care au dat dovadă aceștia.