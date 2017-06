A apărut primul trailer pentru Need For Speed Payback [VIDEO]

Need For Speed Payback este următorul titlu care urmează să facă parte din una dintre cele mai iubite francize de gaming din lume. După 24 de jocuri și un film, seria merge mai departe și lansează un sequel a cărui acțiune pare că vrea să se întoarcă la vremurile de glorie, la momentele în care toată lumea vorbea despre Need For Speed. După cele două Underground și după Carbon, seria a luat-o pe alte căi și a testat terenul cu mai multe tipuri de gameplay. Însă fără succes.

Payback promite să adauge un element narativ mult mai semnificativ față de tilurile trecute. Povestea va fi axată pe trădare și răzbunare așa cum ne putem da seama și din titlu. În loc să ne arunce pe scaunele de șofer ale unor mașini desenate frumos, așa cum ne-au obișnuit în ultima vreme, cei de la EA Games vor da jucătorilor posibilitatea de a intra în pielea unuia dintre cele trei personaje principale. Tyler, Mac și Jess vor fi protagoniștii lui Pyaback, fiecare fiind realizat după o structură aparte pe care rămâne s-o descoperiți.

Cele trei personaje pe care gamerii le vor putea controla sunt aruncate în luptă împotriva unui cartel de eroi negativi numit ”The House”. Acesta controlează orașul fictiv Fortune Valley, locul unde va fi setată acțiunea din cel mai nou titlu Need For Speed. Payback va aduce ca noutate și un sistem îmbunătățit de a-ți personaliza mașina. EA a spus că jucătorii vor putea să-și creeze un automobil după bunul plac, având posibilitatea să-l personalizeze în detaliu, notează The Verge.

Need For Speed Payback va fi disponibil pentru Xbox One, Play Station 4 și PC și are data de lansare confirmată pentru 10 noiembrie 2017. În plus, abonații serviciilor in-house oferit de EA, Access și Origin Access, vor putea să se joace Need For Speed Payback cu opt zile înaintea celorlalți, pe 2 noiembrie.