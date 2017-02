Natural Cycles este primul contraceptiv certificat sub formă de aplicație

În funcție de perioada vieții în care vă aflați, subiectul contracepției s-ar putea să fie unul destul de important, iar Natural Cycles vă face viața mai ușoară.

Pe sistemul, ”There`s an app for that” (Există o aplicație pentru asta), tocmai a apărut prima aplicație contraceptiv. Intitulată Natural Cycles, aceasta nu este neapărat nouă, dar are avantajul de a fi primul program certificat de o autoritate medicală importantă ca având abilitatea de a funcționa ca un contraceptiv clasic.

În urma unui studiu elaborat, Ministerul Sănătății din Germania a aprobat Natural Cycles ca având un grad de eficiență la fel de mare precum metode clasice de prevenire a sarcinilor. Această certificare reprezintă un beneficiu enorm pentru dezvoltatorii aplicației, care își vor vedea progrămelul trecut pe rețete eliberate de doctori pe teritoriul Europei. În loc de prezervative, pastile contraceptive și alte câteva soluții, puteți folosi Natural Cycles pentru a profita de așa numita ,,metodă a calendarului”.

În funcție de ciclu și perioada standard de ovulație, aplicația cu pricina face o treabă foarte bună în a aproxima cu precizie foarte mare perioada în care o persoană de sex feminin nu este fertilă. Aplicația funcționează pe bază de abonament și, cu toate că puteți ține o astfel de evidență pentru metoda calendarului prin alte mijloace, are deja peste 100.000 de abonați în Regatul Unit. Englezii plătesc 6,99 lire sterline pe lună pentru acest serviciu, aproximativ 36 lei.

Pentru o precizie sporită, aplicația folosește un termometru electronic pentru a măsura micile variații de temperatură ale corpului. Acestea apar în perioada de ovulație, când nivelurile sporite de progesteron generează o creștere de aproximativ jumătate de grad Celsius. Ideal ar fi să vă obișnuiți să vă măsurați zilnic temperatura corpului pentru a mări eficiența programului.

După un set suficient de măsurători, în calendarul din aplicație, veți vedea zile marcate cu verde în care puteți face sex fără prezervativ fără a risca o sarcină. Zilele evidențiate cu roșu sunt cele în care puteți rămâne gravide. Statistic, eficiența algoritmului este de 93%, în loc de 99% pentru pastile și aproape 100% pentru prezervativ.