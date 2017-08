Moto G5S Plus arată bine și vine la pachet cu tot ce trebuie

Motorola a anunțat în ultimele săptămâni o serie de terminale atractive și printre ele se numără și gadgetul ilustrat în imaginea de mai sus – Moto G5S Plus.

Deși ar fi trebuit să mai întârzie sezonul lansărilor de terminale atrăgătoare până la sfârșitul acestei luni și mijlocul lunii septembrie, Motorola se pare că încearcă să te tenteze cu un upgrade. Din acest motiv, a anunțat o serie de dispozitive mai mult sau mai puțin accesibile într-un timp relativ scurt.

Printre gadgeturile care vor face valuri în perioada imediat următoare se numără și recent lansatul Moto G5S Plus. După cum îi spune și numele, aceasta este o versiune mai mare a Moto G5 Plus care se află deja pe piață. Respectă trăsăturile de design ale gadgetului original, dar incorporează câteva detalii noi pe partea de funcționalitate și performanță.

Moto G5S Plus se ascunde într-o carcasă trainică din aluminiu acoperită cu un strat menit să protejeze gadgetul în cazul în care este scăpat în apă. Până aici, Moto G5 Plus este la fel. Moto G5S Plus ascunde la interior o combinație dintre un Snapdragon 625 și un GPU Adreno 506. Are o ieșire standard de căști de 3,5mm, un port microUSB pentru încărcare și transfer de date, plus o baterie de 3000mAh care ar trebui să facă o treabă destul de bună în a te ține departe de priză pe parcursul unei zile.

Saltul în performanță este dat de 3GB RAM în loc de 2GB în varianta originală și de un ecran mai mare cu diagonala de 5,5 inci și aceeași rezoluție nativă Full HD. Pe spate, are două camere principale de 13 megapixeli, în timp ce pentru selfie-uri te vei bucura de un senzor de 8 megapixeli cu flash LED pe partea din față a aparatului.

Noul Moto G5S Plus va ajunge pe piață cu Android 7.1.1 în următoarele săptămâni și va fi compatibil în egală măsură cu rețelele CDMA și GSM. Prețul de comercializare este încă necunoscut.