Moto Z2 Play ajunge online în toată splendoarea sa modulară

Moto Z2 Play este viitorul smartphone modular al celor de la Motorola și se pregătește de lansarea sa oficială în viitorul apropiat.

Au trecut deja câteva săptămâni de când am am aflat primele detalii despre Moto Z2 Play. La momentul respectiv însă, nu se cunoșteau particularitățile de design ale viitorului gadget. Acum, au ajuns online mai multe randări cu viitorul terminal, iar acestea par a fi oficiale. În plus, cu această ocazie, ne putem forma o opinie avizată despre abilitățile sale modulare. Moto Z Play a fost primul smartphone modular de la Motorola și unul care se mândrea cu accesorii realizate în colaborare cu o varietate de companii importante din tech.

Detalii despre a doua generație de Moto Z Play au fost publicate inițial de cei de la Winfuture. În acest fel, ne putem forma o opinie clară despre aspectul exterior al imininentului smartphone și despre specificațiile hardware care ar trebui să-l ajute să se miște foarte bine.

În primul rând, Moto Z2 Play va fi compatibil cu toate modulele lansate până la această oră de către companii precum Hasselblad, JBL sau Motorola. Terminalul va fi construit în jurul unui panou Full HD de 5,5 inci cu o rezoluție nativă de 1920 x 1080 pixeli. Tot pe partea din față, se poate vedea o cameră de 5 megapixeli cu bliț LED și un senzor de amprentă.

Partea de procesare a iminentului gadget va fi asigurată de o combinație între un procesor Qualcomm Snapdragon 626 cu 4GB RAM și o memorie internă de 64GB. Pe partea din spate va avea o cameră foarte capabilă de 12 megapixeli cu bliț LED dual și suport pentru captură video la rezoluție 4K. Nu vor lipsi din ecuație un port USB – C, NFC, Bluetooth 4.2 și un acumulator de 3000 mAh. Sistemul de operare preinstalat va Android 7.1.1 Nougat.

Momentan nu a fost făcută publică o eventuală dată de lansare pentru Moto Z2 Play, dar ar trebui să nu dureze mai mult de câteva săptămâni. Terminalul va fi disponibil în mai multe culori combinate două câte două. Lista include negru și argintiu, alb și auriu, alb și argintiu.