Moto G5 și G5 Plus lansate oficial la MWC 2017 sub umbrela Lenovo

Am văzut primele zvonuri despre noile telefoane Motorola de acum câteva luni, dar Moto G5 și Moto G5 Plus sunt lansate oficial abia acum la MWC 2017.

În aceste zile, vom avea parte de unele dintre cele mai importante lansări ale anului în materie de mobile. La Barcelona s-au grăbit să ajungă majoritatea producătorilor de smartphone-uri și tablete cu scopul de a face valuri în industrie. Printre ei s-a numărat și Motorola, o companie deținută de ceva timp de Lenovo ce a anunțat oficial noile Moto G5 și Moto G5 Plus.

În teorie, noile Moto G5 și Moto G5 Plus încearcă să fie două smartphone-uri de top cu specificații atrăgătoare și prețuri decente. În practică, există loc de mai bine. Acestea împărtășesc o mare parte din specificații, dar există și mici diferențe care s-ar putea să încline balanța într-o direcție sau alta.

Moto G5 folosește un panou Full HD de 5 inci, în timp ce Moto G5 Plus ajunge până la 5,2 inci. Fratele mai mic este construit în jurul unui Snapdragon 430 tactat la 1,4 GHz, cu 3GB RAM și o memorie internă de 32GB. Motorola Moto G5 Plus folosește un Snapdragon 625 un pic mai sprinten, 4GB RAM și o memorie internă de 64GB. Memoria ambelor telefoane poate fi extinsă prin intermediul unor microSD-uri de până la 128GB.

Trecând peste faptul că ambele gadgeturi vin preinstalate cu o variantă curată de Android 7.0 Nougat, vor avea aplicația Moto Display pentru o interfață de notificări mai prietenoasă și suport pentru gesturi. Moto G5 are o cameră principală de 13 megapixeli cu F/2.0, în timp ce Moto G5 Plus are o cameră de 12 megapixeli cu F/1.7. Ambele au aceeași cameră de 5 megapixeli cu F/2.2 pe partea din față. Acumulatorii folosiți sunt de 2800, respectiv 3000 mAh. Cele două telefoane vor fi disponibile la nivel global în luna martie la prețul de 200 de euro, respectiv 279 de euro.