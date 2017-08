De ce e penibil comentariul ministrului Muncii despre salariul șefului Facebook

Mark Zuckerberg, fondatorul Facebook, a ajuns subiect de discuție și la Ministerul Muncii. Lia Olguța Vasilescu se leagă de concediul lui ca să aibă un argument pentru România și eșuează.

Într-un mers firesc al lucrurilor, Zuckerberg n-ar apărea în vreo discuție din guvernul României, dar probabil că averea acestuia și celelalte calități ale sale îl fac mai potrivit ca argument în diverse dezbateri. Recent, Lia Olguța Vasilescu, ministrul Muncii în cabinetul Mihai Tudose, a distribuit un articol pe contul personal conform căruia fondatorul Facebook își ia concediu paternal două luni.

Nimic ciudat aici, până când Vasilescu n-a pus un mesaj „special”: „Dacă era roman și trebuia sa ii dam 85 la suta din venituri, lunar, ca indemnizație de paternitate, înainte de apariția OUG, faliment scria pe noi!”. Ea face referire la proiectul actualului guvern de-a plafona indemnizațiile de creștere a copilului la maximum 1.800 de euro pe lună față de 85% din venituri înainte de această modificare.

Dacă te gândești că Zuckerberg are aproape 70 de miliarde de dolari avere, da, 85% ar însemna o indemnizație lunară de: aproape 60 de miliarde de dolari. Desigur, este o cifră astronomică, doar că lucrurile stau cu mult diferit de acest calcul simplist. Zuckerberg n-are atâția bani, deși este unul dintre miliardarii planetei.

În fapt, fondatorul Facebook are un salariu de un dolar pe an. Asta după ce în 2012 câștiga circa 770.000 de dolari din salariu și bonusuri. Averea de acum e calculată la câte acțiuni are din Facebook, bani care nu sunt lichizi și nu dispune de ei când vrea.

De ce are Mark Zuckerberg un salariu de un dolar pe an (la fel ca alții)

Primul despre care s-a vorbit cu salariu atât de mic, anual, a fost Steve Jobs, cofondator Apple. Asta era în urmă cu mai bine de 10 ani, iar moda a prins. Lista e destul de lungă, mai mult sau mai puțin cunoscută: cofondatorii Google, Elon Musk, directorul Yelp, directorul tehnic al Oracle sau cofondatorul Yahoo. Ba chiar au fost și politicieni ca primarul Michael Bloomberg și guvernatorii Arnold Schwartzenegger și Mitt Romney.

Motivul din spatele acestei decizii poate fi unul serios și moral: salariul mic înseamnă că banii mulți vin din creșterea companiei, directorul rămâne astfel determinat să muncească. Ba chiar își arată o față umană față de angajați. Dar, de cele mai multe ori, e o declarație de tip all-in, cu un șef care nu e interesat de bani, ci de viitor, de creștere, de dezvoltare, de inovație și alte scopuri înălțătoare. Este o manevră de autopromovare.

Firesc, directori și companii care fac asta sunt într-o joacă de-a șoarecele și pisica cu Fiscul american, pentru că cei din urmă vor să scape de taxe pe venit, cel din urmă vrea taxe. În funcție de companei și de profilul acesteia, există un oarecare câștig. Nu se poate spune precis dacă și în cazul lui Zuckerberg, dar salariul său nu-i același lucru cu averea și asta arată, încă o dată, dacă mai era vreo surpriză aici, cât de puțin sunt conștienți politicienii de ce se întâmplă în lumea din jurul lui.

Fotografia din deschidere e preluată de pe contul de Facebook al lui Mark Zuckerberg.