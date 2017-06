În mod șocant, Microsoft nu câștigă bani din vânzarea Xbox One X

Xbox One X este cea mai nouă consolă a Microsoft și costă mai mult decât orice alt produs din aceeași categorie. Se pare însă că nu generează profit.

În fiecare an discutăm de profitul astronomic pe care îl câștigă Apple la vânzarea unui iPhone. Multe studii ne-au arătat că, în cel mai rău caz, gigantul din Cupertino obține un profit de trei ori mai mare decât costurile de producție pentru fiecare smartphone vândut. În funcție de versiune și memorie internă, acea cifră poate să crească și mai mult. Se pare însă că rețeta folosită de compania condusă de Tim Cook nu poate fi furată cu ușurință. Cel puțin în cazul Xbox One X, cu siguranță nu se aplică.

Microsoft a lansat la E3 2017 cea mai nouă consolă a sa, după aproximativ un an în care nu a făcut decât să ne stârnească interesul cu Project Scorpio. Numele comercial al consolei este Xbox One X și reprezintă de departe cea mai rapidă consolă din punctul de vedere al puterii de procesare. Prețul de achiziție este de 500 de dolari în SUA, iar în România va ajunge probabil la vreo 2000 de lei, semnificativ mai mult decât concurentul direct PlayStation 4 Pro.

Partea fascinantă a ecuației este că, deși respectiva valoare de achiziție va face o treabă foarte bună în a descuraja potențialii cumpărători, nici măcar nu se reflectă într-un profit astronomic pentru compania americană. Conform directorului Microsoft responsabil de divizia Xbox, noul Xbox One X nu generează de fapt nici un fel de profit. Phil Spencer s-a ferit să afirme dacă gigantului din Redmond iese de fapt pe pierdere cu fiecare consolă comercializată.

,,Nu vreau să intru în toate numerele, dar trăgând linie, ar trebui să vă gândiți la partea hardware a afacerii cu console ca nefiind partea care generează bani. Partea care face bani este cea a comercializării de jocuri.” Spencer este încrezător că Xbox One X își va justifica existența pe piață prin vânzările de jocuri, dar va mai trece mai bine de jumătate de an până când vom afla dacă este sau nu așa. Xbox One X se va lansa pe 7 noiembrie.