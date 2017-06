LG G6 este unul dintre cele mai spectaculoase telefoane lansate anul acesta. A fost prezentat în cadrul MWC 2017, la Barcelona, și a făcut furori datorită display-ului de 5,7 inch lipsit de margini. L-am testat și am descoperit că display-ul nu este singurul său atu. Acesta este review-ul Playtech.ro pentru LG G6.

Sud-coreenii de la LG nu au avut prea mult noroc pe piața de telefoane în ultimii ani. LG G2, G3 și G4 au fost, practic, același telefon în ambalaje ușor diferite, iar LG G5 a fost axat pe inovație, dar nu foarte în acord cu nevoile reale ale utilizatorilor și cu trendurile pieței.

Cu LG G6, însă, situația e diferită, în sensul cât se poate de bun. Compania încearcă să se reinventeze și a lansat un telefon cu adevărat premium, unul care demonstrează că LG încă are capacitatea de a le oferi utilizatorilor noutăți cu adevărat utile, nu doar inovație de dragul inovației.

Review LG G5 – Introducere

LG G6 a reușit să uimească printr-un display atipic. Într-adevăr, smartphone-ul nu încorporează cele mai noi componente și nici nu se vrea o bestie din punct de vedere al performanțelor. Însă display-ul, așa cum ziceam, este extrem de reușit, precum și experiența de utilizare, așa cum veți vedea mai departe.

Display-ul telefonului este din margine în margine, are un format lunguieț și o diagonală de 5,7 inci și rezoluție QHD – mai lung decât cele cu care ne-am obișnuit până acum și propune un raport de aspect 18:9. Ecranul este compatibil cu standardele HDR 10 și Dolby Vision, ceea ce înseamnă că este capabil să redea filme în aceste formate, imaginile fiind apropiate de cele pe care le vedem în viața reală.

Designul este unul premium, LG renunțând la plastic (sau la metal acoperit cu plastic) în favoarea sticlei și metalului. Butonul de power a fost păstrat pe partea din spate, iar butoanele de volum sunt pe marginea din stânga. Camera foto duală de pe spate dă un aer deosebit telefonului, accentuând simetria dispozitivului. LG G6 încorporează un procesor Snapdragon 821 și 4GB memorie RAM. Cu toate că procesorul nu este nici cel mai nou și nici cel mai performant de pe piață, optimizările făcute de LG sunt vizibile, dar despre asta vom vorbi mai în detaliu un pic mai târziu.

Camera duală de pe spatele telefonului are doi senzori de 13MP, unul cu lentile wide, ca în cazul LG G5. Unul dintre senzori – cel cu lentilă normală – dispune de stabilizare optică a imaginii, are autofocus, diafragmă f1.8 și detecție în fază. Cel cu lentilă wide are focus fix și diafragmă f2.4, stabilizarea optică lipsind. Camera frontală este de 5MP și are și un mod wide, pentru a realiza selfie-uri de grup.

Bateria este de 3.300 mAh, LG G6 are senzor de amprentă, este rezistent la apă și are slot pentru carduri microSD. Cam atât cu specificațiile. Să vedem ce e bine și ce nu e bine la noul flagship sud-coreean.

Păreri LG G6 – Puncte pro

Display-ul este primul lucru pe care îl observi când vezi acest telefon și este unul dintre cele mai mari puncte pro ale LG G6. Impactul vizual este puternic, iar LG primește puncte bonus fiindcă a lansat un telefon cu display enorm și dimensiuni mici, chiar înaintea celor de la Samsung. Culorile sunt intense, contrastul și luminozitatea sunt puternice, iar funcția HDR este și ea plăcută.

LG G6 este gândit pentru a oferi o experiență video desăvârșită și reușește acest lucru cu ajutorul display-ului wide, cu toate că spațiul negru lateral care apare la redarea conținutului 16:9 poate fi deranjante.

Designul este un alt punct forte al LG G6. Cu toate că diagonala display-ului este mare, telefonul este foarte ușor de ținut în mână, iar asta este un plus considerabil. Senzația oferită este de smartphone solid, dar prietenos, inedit, dar serios. Nu este un telefon subțire, iar asta nu e un lucru neapărat rău. Acest aspect îi conferă utilizatorului senzația că are de-a face cu un dispozitiv care nu se va îndoi dacă nu îl va poziționa perfect în buzunar.

Performanțele sunt bune, atât în sarcini uzuale precum browsing și aplicații simple, cât și în gaming sau multimedia. Cei cărora le pasă de testele sintetice s-ar putea să nu fie mulțumiți de scorurile din aplicațiile de benchmarking. Ca să vă faceți o idee, LG G6 se poziționează un pic sub Huawei P10 și la distanță mare de iPhone 7 și Samsung Galaxy S8, lucru de așteptat având în vedere că telefonul folosește un procesor de generație anterioară, adică Snapdragon 821. Totuși, pentru majoritatea utilizatorilor, adică cei care își doresc un telefon puternic care să nu încetinească orice ai arunca spre el, LG G6 este o opțiune foarte bună.

Camerele foto sunt bune, chiar dacă îmbunătățirea față de cele văzute pe LG G5 nu este foarte mare. Camera wide este foarte distractiv de folosit și este utilă atunci când vrei să surprinzi un peisaj, dar în condiții de luminozitate scăzută nu oferă rezultate bune. Celălalt senzor, cel cu stabilizare optică și diafragmă f1.8 se descurcă mult mai bine la acest capitol. Focalizarea se face rapid, la fel și declanșarea, iar fotografiile făcute noaptea sunt mai mult decât decente. Cu toate că LG G6 nu scoate poze nocturne la fel de bune ca cele obțiune cu Samsung Galaxy S8 sau Google Pixel, se apropie destul de mult, iar fotografiile sunt folosibile. Modurile foto pătrate sunt amuzante, dar depinde și de gustul utilizatorilor. Personal, nu m-au impresionat foarte mult, mai ales că trebuie accesate și cam multe setări pentru a le folosi, iar modul de mâncare este util doar pentru cei care nu își editează pozele în aplicații terțe înainte de a le publica. Filmarea este lină, iar stabilizarea optică își face simțită prezența, ceea ce este un lucru bun.

Rezistența la apă este mai mult decât binevenită, având în vedere că acesta este primul vârf de gamă LG dotat cu o astfel de funcționalitate. Ne bucurăm că LG a decis să păstreze și slotul pentru card microSD, chiar dacă a trebuit să renunțe la bateria detașabilă.

Review LG G6 – Puncte contra

Autonomia ar fi putut fi mai mare. Procesorul menționat mai devreme nu este foarte bine optimizat din punct de vedere al consumului, iar bateria de 3.300 de mAh face față cu greu unei zile întregi de folosire intensă, cu toate că bateria în sine este mare. Display-ul generos este și el un consumator mare de resurse, așa că cei obișnuiți să butoneze tot timpul telefoanele și să vadă multe clipuri nu se pot aștepta la mari performanțe.

LG a inclus, totuși, o funcție de încărcare rapidă, iar aceasta este binevenită.

Prețul este ridicat dacă stai să judeci din prisma componentelor. Singura tehnologie cu adevărat nouă adusă de LG pe LG G6 este display-ul QHD 18:9 cu HDR. Procesorul este unul de generație trecută, procesorul grafic la fel, și LG G6 nici nu vine cu lucruri precum scanner de iris sau încărcare wireless. Nici camerele nu sunt tocmai noi, iar când tragi linie realizezi că plătești pentru un telefon de anul trecut într-un ambalaj proiectat pentru 2017.

Concluzie LG G6

LG G6 este pachetul perfect pentru utilizatorii obișnuiți, venit ca o gură de aer proaspăt având în vedere că sud-coreenii nu au mai lansat un flagship notabil de la LG G3 încoace. LG G Flex, LG V20 și LG G5 pot fi considerate smartphone-uri experiment, aducând inovații inutile. Cu G6, LG a ieșit din zona de nișă și a ajuns să se adreseze tuturor celor interesați de un telefon vârf-de-gamă.

În pofida unor mici probleme, LG G6 rămâne unul dintre cele mai bune telefoane lansate anul acesta și este o opțiune de luat în considerare.