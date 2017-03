LG G6: Cu ce funcții noi vin camerele de pe smartphone-ul vârf de gamă [VIDEO]

LG G6 a fost prezentat în cadrul MWC 2017 și unele dintre cele mai importante funcționalități sunt legate de camerele foto. LG G6 vine cu o cameră principală duală, la fel ca LG G5, dar senzorii au fost schimbați, iar software-ul îți permite să faci lucruri lucruri noi. Despre camerele foto ale LG G6 vom vorbi în rândurile de mai jos.

LG G6 are trei camere foto, una frontală și două pe partea din față. Cea frontală, pentru selfie-uri, are cinci mexapixeli, iar cele două de pe spate au câte 13MP fiecare. Una dintre ele este perfectă pentru fotografiile de zi cu zi, fiind potrivită și pentru cei care obișnuiesc să pozeze noaptea, având o diafragmă f1.8 și stabilizare optică pe trei axe. Cealaltă este bună pentru peisaje, având o lentilă wide, perfectă pentru cei care vor să surpindă detalii în plus. Aceasta are diafragmă f2.2, adică nu este la fel de sensibilă la lumină ca cealaltă, și nu are nici stabilizare optică a imaginii.

Existența camerei cu unghi larg îți permite să faci zoom out înainte să fotografiezi, pentru a surprinde toate detaliile care te interesează. Aceeași funcție este disponibilă și în cazul camerei frontale și te lasă să faci selfie-uri de grup fără ca cineva să rămână în afara camerei.

După cum scriam în articolul anterior, LG G6 vine cu un display foarte interesant, cu un raport de 18:9, iar asta permite împărțirea ecranului în două pătrate perfecte. Sud-coreenii au zis să profite de acest display la maximum și așa au luat naștere și câteva moduri foto inedite.

De exemplu, funcția Square Camera îți permite să faci fotografii pătrate, dar și să îți manifești creativitatea în numeroase moduri. De exemplu, funcția Snapshot te lasă să previzualizezi, pe jumătate de ecran, ultima fotografie făcută, iar în cealaltă jumătate de ecran să vezi ce vede camera în acel moment.

Funcția Match Shot îți face un colaj din două imagini făcute una după cealaltă și poți alătura, de exemplu, picioarele unui prieten cu bustul altuia, pentru un efect amuzant.

Guide Shot îți permite să faci o fotografie folosindu-te de o imagine pe post de șablon. Reglezi transparența imaginii pe care vrei să o recreezi și aliniezi camera în funcție de ea înainte de a face poza.

Grid Shot te lasă să faci un colaj cu patru imagini fără a folosi o aplicație terță și există și un mod special pentru cei care nu pot lua o înghițitură dintr-un fel de mâncare înainte să o fotografieze. Acest mod special pentru fotografierea mâncărurilor îți permite să schimbi temperatura luminii pentru a evidenția cât mai bine ingredientele din farfurie.

Pe lângă aceste moduri foto există și un mod Pro pentru video care te lasă să faci toate setările de care ai nevoie pentru clipurile perfecte.