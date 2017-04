LG pare să își revină pe piața smartphone-urilor

Piața de telefoane mobile este una foarte agresivă, iar acest detaliu devine evident când giganți precum LG înregistrează pierderi semnificative din smartphone-uri.

Nu este deloc simplu să creezi un smartphone de succes. Evoluția acestei piețe este una foarte suspectă, în contextul în care mulți internauți își doresc smartphone-uri de top, dar nu se orientează neapărat către cele mai puternice specificații hardware. În același timp, puterea brandurilor clasice nu mai este ce era odată. Companii precum Sony, LG sau Motorola întâmpină dificultăți majore în a menține viu interesul utilizatorilor.

LG este un exemplu pozitiv doar din prisma faptului că activează în foarte multe domenii, dar dacă ne legăm doar de divizia sa de mobile, lucrurile sunt departe de a fi roz. Este suficient să vă uitați la ultimul trimestru din 2016, când producția și vânzările de smartphone s-au reflectat în pierderi de 442 de milioane de dolari. La momentul respectiv, toate celelalte departamente din companie au muncit pentru a anula pierderile din mobile. Comparativ, primul trimestru din 2017 vine la pachet cu o rază de optimism datorită pierderilor de doar 176.000 de dolari. În continuare nu a ieșit pe plus, dar mâcar a primit o confirmare solidă că se orientează în direcția care trebuie.

Pe primul trimestu din acest an, întreaga activitatea a gigantului sud coreean s-a reflectat în încasări de 12,7 miliarde de dolari, din care s-a obținut un profit net de 736 milioane. Zonele cele mai profitabile în care activează LG au fost cele de electrocasnice, sisteme de aer condiționat și echipamente de divertisment. În urmă cu aproximativ un an, LG și-a anunțat intrarea în domeniul auto, dar momentan pe acel front înregistrează doar pierderi. Directorii sunt însă optimiști că pierderile din perioada de cercetare și dezvoltare vor fi amortizate în anii ce urmează, mai ales că are deja câteva contracte solide cu producători de renume precum Chevrolet.

Trăgând linie, LG G6 se pare că este un succes. Lansat la începutul acestui an, înainte de Galaxy S8, smartphone-ul de top a facilitat cu siguranță obținerea unui profit solid în zona de mobile.