Câți bani vor primi profesorii evaluatori la Bacalaureat 2026. Vești proaste pentru cadrele didactice: niciun leu în plus pentru corectarea lucrărilor
Profesorii care participă la Evaluarea Națională și Bacalaureat vor primi aceleași indemnizații ca în 2024. Puterea de cumpărare a scăzut însă după doi ani de inflație
Cadrele didactice implicate în organizarea și desfășurarea examenelor naționale din 2026 vor fi remunerate la același nivel ca în urmă cu doi ani. Un proiect de ordin al Ministerului Educației, aflat în dezbatere, prevede menținerea tuturor tarifelor stabilite în 2024 pentru profesorii evaluatori, asistenți și membrii comisiilor de examen.
Deși sumele nu se modifică, acestea valorează mai puțin în termeni reali, pe fondul creșterii costului vieții din ultimii doi ani. Potrivit datelor oficiale ale Institutului Național de Statistică, rata anuală a inflației a fost de 5,6% în 2024 și de 7,3% în 2025.
Cât vor fi plătiți profesorii evaluatori și asistenții
Conform proiectului, profesorii care corectează lucrările de la Evaluarea Națională vor primi în continuare 18 lei pentru fiecare lucrare evaluată. La examenul de Bacalaureat, plata rămâne de 25 de lei pentru fiecare lucrare corectată.
Nici indemnizațiile acordate asistenților din sălile de examen nu se modifică. La Evaluarea Națională, aceștia vor primi 150 de lei pe zi, în timp ce asistenții care au atribuții legate de scanarea și încărcarea lucrărilor în sistemul digitalizat vor fi remunerați cu 180 de lei pe zi.
La Bacalaureat, asistenții vor încasa 210 lei pe zi, iar cei implicați în utilizarea platformelor informatice și în procesul de digitalizare vor primi 250 de lei pentru fiecare zi de activitate.
Indemnizațiile pentru președinții și membrii comisiilor rămân neschimbate
Proiectul păstrează și nivelul actual al indemnizațiilor acordate conducerii comisiilor de examen.
La Evaluarea Națională, președinții centrelor de evaluare vor primi 1.900 de lei pentru comisiile care gestionează până la 1.000 de candidați și 2.000 de lei pentru cele care depășesc acest prag.
În cazul Bacalaureatului, președinții centrelor de examen vor fi remunerați cu 1.900 de lei pentru comisiile cu până la 100 de candidați și cu 2.030 de lei pentru cele cu peste 100 de candidați. În centrele zonale de evaluare, indemnizațiile ajung la 2.900 de lei și, respectiv, 3.030 de lei, în funcție de numărul lucrărilor gestionate.
Rolurile introduse odată cu evaluarea digitalizată sunt păstrate
Ministerul Educației menține și funcțiile apărute în urma introducerii sistemului de evaluare digitalizată.
La Evaluarea Națională, secretarul sau operatorul responsabil de platforma electronică va primi 1.500 de lei, iar responsabilul județean pentru gestionarea sistemului informatic va încasa 2.000 de lei.
La Bacalaureat, secretarii sau membrii comisiilor cu atribuții în utilizarea aplicațiilor informatice vor fi plătiți cu 1.800 de lei, în timp ce coordonatorii județeni ai platformei digitalizate vor primi 2.200 de lei.
Ultima majorare a acestor indemnizații a fost aplicată în 2024, când plata pentru corectarea lucrărilor a crescut semnificativ, iar noile funcții necesare evaluării electronice au fost introduse în sistem.
Cu toate acestea, proiectul pentru 2026 nu prevede nicio indexare a tarifelor, deși inflația cumulată din ultimii doi ani depășește 13%. Astfel, profesorii implicați în examenele naționale vor primi aceleași sume nominale ca în 2024, însă valoarea reală a acestor venituri suplimentare este mai redusă.
Documentul mai stabilește că plata activităților poate fi realizată fie prin contracte civile de prestări servicii, fie prin unitatea de învățământ ori inspectoratul școlar unde cadrul didactic are funcția de bază. Totodată, profesorii implicați în examene trebuie să recupereze activitățile aferente postului ocupat în mod obișnuit pe perioada participării la comisiile de examen.