Câți bani vor primi profesorii evaluatori la Bacalaureat 2026. Vești proaste pentru cadrele didactice: niciun leu în plus pentru corectarea lucrărilor

Deși sumele nu se modifică, acestea valorează mai puțin în termeni reali, pe fondul creșterii costului vieții din ultimii doi ani. Potrivit datelor oficiale ale Institutului Național de Statistică, rata anuală a inflației a fost de 5,6% în 2024 și de 7,3% în 2025.

Cât vor fi plătiți profesorii evaluatori și asistenții

Conform proiectului, profesorii care corectează lucrările de la Evaluarea Națională vor primi în continuare 18 lei pentru fiecare lucrare evaluată. La examenul de Bacalaureat, plata rămâne de 25 de lei pentru fiecare lucrare corectată.

Nici indemnizațiile acordate asistenților din sălile de examen nu se modifică. La Evaluarea Națională, aceștia vor primi 150 de lei pe zi, în timp ce asistenții care au atribuții legate de scanarea și încărcarea lucrărilor în sistemul digitalizat vor fi remunerați cu 180 de lei pe zi.

La Bacalaureat, asistenții vor încasa 210 lei pe zi, iar cei implicați în utilizarea platformelor informatice și în procesul de digitalizare vor primi 250 de lei pentru fiecare zi de activitate.

Indemnizațiile pentru președinții și membrii comisiilor rămân neschimbate

Proiectul păstrează și nivelul actual al indemnizațiilor acordate conducerii comisiilor de examen.

La Evaluarea Națională, președinții centrelor de evaluare vor primi 1.900 de lei pentru comisiile care gestionează până la 1.000 de candidați și 2.000 de lei pentru cele care depășesc acest prag.

În cazul Bacalaureatului, președinții centrelor de examen vor fi remunerați cu 1.900 de lei pentru comisiile cu până la 100 de candidați și cu 2.030 de lei pentru cele cu peste 100 de candidați. În centrele zonale de evaluare, indemnizațiile ajung la 2.900 de lei și, respectiv, 3.030 de lei, în funcție de numărul lucrărilor gestionate.