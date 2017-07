Kaspersky a lansat un antivirus gratuit: Cum îl instalezi

O veste bună pentru cei care nu plătesc pentru securitate IT: de acum poți descărca antivirusul gratuit oferit de cei de la Kaspersky. Noua versiune este abia lansată și are ca scop să protejeze cât mai mulți utilizatori de atacurile informatice. Evident, nu are toate funcțiile versiunii premium, dar având instalată o minimă protecție tot ești mai ferit de eventualele atacuri informatice.

Kaspersky se putea instala până acum doar contra cost. Nu este recomandat să ai încredere în versiunile piratate oferite pe Internet. În mod logic, cine ar oferi o versiune pirarată gratuit, mai ales atunci când vorbim de un antivirus? Cine altcineva decât cei care ar putea câștiga altfel de pe urma ei, respectiv infractorii cibernetici. Ei oferă aplicații gratuite pentru a câștiga în schimb acces la informațiile de pe calculatorul tău. Antivirusul Kaspersky este recunoscut de ani de zile, compania obținând premii la toate testările independente din ultimii ani. Chiar dacă clasamentele se mai schimbă, Kaspersky a rămas mereu în top. Versiunea gratuită a fost anunțată de Eugene Kaspersky pe blogul său.

Poți descărca antivirusul gratuit de la Kaspersky de aici.

Este o mișcare bună a Kaspersky, atât pentru a crește notorietatea și baza de potențiali clienți, pentru a combate ofertele similare de la AVG sau Avira, cât și pentru a contracara Windows Defender. Cei de la Kasperksy au depus și plângere contra Microsoft, pe care o acuză de abuz de poziție dominantă. Integrând un antivirus gratuit în Windows, Microsoft a blocat practic accesul companiilor care vând produse antivirus, notează ComputerBlog.ro.

Microsoft a mai fost amendată de câteva ori pe teme similare, pentru că platforma Windows reprezintă un monopol și ar trebui să ofere șanse egale tuturor competitorilor. Eugene Kaspersky spune că în general produsele gratuite au “mai multe găuri decât un șvaițer”, iar versiunea free de la Kaspersky va oferi protecție reală pentru utilizatori. Produsul a fost deja testat în Rusia, Ucraina și Belarus, apoi în Danemarca, Finlanda, Norvegia și Suedia, iar acum are loc lansarea globală. Lansarea Kaspersky Free face parte din campania de promovare la aniversarea de 20 de ani de Kaspersky.