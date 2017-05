Twitter și Instagram rămân fără Kanye West: care este motivul gestului radical

Rețelele sociale reprezintă o unealtă foarte importantă pentru vedetele din ziua de azi, dar Kanye West a decis să-și desființeze conturile de Twitter și Instagram.

Kanye West este unul dintre cei mai de succes artiști din ultimul deceniu, cu o serie stufoasă de realizări în ultimii ani și, în același timp, cu foarte multe afimații ciudate. Pe lângă faptul că a promis că va candida la președinția SUA în 2020 și a afirmat că cel mai mare regret al său este că nu se va vedea pe el însuși cântând live, West a fost internat în spital la finele lui 2016. Motivul a avut legătură cu epuizarea fizică și psihică, conform celor de la Rolling Stones. Surse citate de publicația americană confirmă că vedeta ar fi suferit o psihoză temporară în momentul internării care a dus la anularea a 23 de concerte din turul Saint Pablo.

Chiar și în aceste contexte, tot este un pic ciudat gestul lui Kanye West de a-și desființa conturile de Instagram și Twitter, în contextul în care soția sa, Kim Kardashian câștigă o parte semnificativă din veniturile sale tocmai din prezența pe respectivele rețele sociale. Unii sunt de părere că gestul ar putea fi doar un truc de marketing, dar oricum este ciudat.

Conform unor declarații ale lui Kim Kardashian din weekendul ce tocmai s-a încheiat, cuplul colaborează la realizarea unei linii de îmbrăcăminte pentru copii. Rămâne să vedem dacă gestul lui West are legătură într-un fel sau altul cu promovarea acelei colecții.

De-a lungul anilor, Kanye West și-a exprimat în mai multe situații opinia agresivă despre Twitter și Instagram. În 2009, pe un blog personal care nu mai există la această oră, KanyeUniverseCity, el a afirmat că nu are ,,a fucking Twitter”, deoarece este mult prea ocupat să fie creativ în cea mai mare parte a timpului. Vizavi de Instagram, a postat în 2013 pe Twitter cu majuscule – ,,I DO NOT HAVE AN INSTAGRAM”. Contul de Instagram și l-a creat în septembrie 2016. Momentan nu există nici un comunicat oficial din partea echipei sale de PR pe marginea subiectului.