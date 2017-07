Justice League a făcut valuri la Comic-Con cu noul trailer

Justice League este următorul film din universul cinematic DC ce va încerca să genereze un număr mare de fani. Conform noului trailer, s-ar putea să reușească.

Deja de câțiva ani, în cinematografele din întreaga lume se duce o competiție acerbă între două universuri fantastice. Pe prima poziție, de mai bine de un deceniu, s-au aflat creațiile Marvel. Cu Batman V. Superman și Wonder Woman, cei de la DC ne-au arătat că nu se feresc să facă investiții semnificative în propriile filme.

Creatorii DCEU au dat lovitura la începutul acestui an cu Wonder Woman și, dintr-un punct de vedere, au ieșit în fața celor de la Marvel. Deși se lucrează intens la primul lung metraj Marvel cu un personaj feminin în centrul atenției – Captain Marvel, Wonder Woman a fost primul super erou femin ce a beneficiat de un lung metraj.

Înainte să avem parte de un nou Wonder Woman, un film standalone cu Aquaman și, poate, un nou Batman, toți super eroii din DCEU se vor unii în Justice League. Câteva trailere și zvonuri despre Justice League au apărut online de aproape un an. La Comic-Con în San Diego, în acest week-end, a fost publicat noul extended trailer pentru pelicula ce va deschide sezonul blockuster-elor de iarnă.

În noul clip de peste patru minute, avem o imagine mult mai clară legată de entitatea împotriva cărora eroii din Justice League au decis să-și unească forțele. În același timp, se insistă destul de mult pe faptul că decesul lui Spiderman a lăsat un gol important când vine vorba de apărarea planetei noastre. Inamicul central din Justice League pare să fie Steppenwolf ajutat de o armată impozantă de Parademoni.

Justice League va ajunge în cinematografe pe data de 17 noiembrie 2017. Echipa de super eroi este formată din Batman, Wonder Woman, The Flash, Aquaman și Cyborg.