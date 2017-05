Johnny Depp va avea rolul principal în pelicula despre viața excentricului John McAfee

Johnny Depp va juca rolul principal într-o comedie neagră despre viața lui John McAfee și călătoria lui de la statutul de antreprenor la cel de fugar.

Dacă erai nerăbdător pentru o dramă de proporții, inspirată dintr-o poveste reală, și te-au inspirat aventurile magnatului John McAfee, atunci ai noroc, pentru că un film despre acest personaj notoriu urmează să fie creat, cu Johnny Depp în rolul principal, potrivit cnet.com.

Comedia neagră, intitulată ”King of the Jungle” (Regele Junglei), este inspirată de un articol de pe Wired, publicat în 2012 și care are este despre experiența unui jurnalist care se ocupă de realizarea unei cronologii complete a călătoriei lui John McAfee la la antreprenor în domeniul tehnologiei și dependent de cocaină, la fugar.

Articolul, denumit ”John McAfee’s Last Stand„, scris de Joshua Davis, urmărește viața magnatului tech prin toate perioadele vieții: când își pierde averea și se mută în jungla din Belize și își schimbă viața în totalitate. Creația cinematografică are în prim plan aceste evenimente tragi-comice și modul în care paranoia ia cu asalt gândirea acestuia. Însă pelicula tratează, deopotriva, tema crimei și a realității alunecoase.

Planurile lui McAfee au avut o influență majoră asupra comunității tech din lume. Acesta și-a format un nume prin întemeierea Asociației McAfee în 1987, care a facilitat dezvoltarea software-ului pentru antivirus. După retragerea sa, din postura de multimilionar, în 1994, a lucrat la înființarea câtorva startup-uri și, pentru majoritatea timpului, nu s-a mai aflat în atenția publicului.

După o perioadă îndelungată, n 2012, a ajuns din nou pe primele pagini ale ziarelor pentru presupusa sa implicare într-un asasinat din Belize (zvon pe care îl infirmă) care a rezultat într-o anchetă fără speranță și capturarea lui în Guatemala. De atunci, Intel, care a achiziționat McAfee în 2010, a separat brandul de numele acestuia, iar John McAfee a apărut în mai multe clipuri video în care anunța alte proiecte centrate pe sporirea securității.